核心提示：乳液女性护肤用品中地位比较重要的，但是其他的护肤品也都同样重要，所以在使用的时候要根据正确的顺序来用，护肤第一步就是洗脸，将面部清洁干净后擦干，接下来不要马上就使用乳液，应该用爽肤水先对面部做基础补水，因为爽肤水的水分比较容易吸收，而且不会刺激皮肤。
女性朋友的护肤品种类都是非常多的，有些女性朋友使用护肤品比较有条理，这样皮肤的健康度和美感度都会非常好，也有些女性朋友在使用护肤品的时候都是比较随意，而且不讲究顺序的，这样使用后皮肤的健康度并不是很好，那么今天就来带大家了解一下乳液的正确使用方法是怎么样的？
乳液女性护肤用品中地位比较重要的，但是其他的护肤品也都同样重要，所以在使用的时候要根据正确的顺序来用，护肤第一步就是洗脸，将面部清洁干净后擦干，接下来不要马上就使用乳液，应该用爽肤水先对面部做基础补水，因为爽肤水的水分比较容易吸收，而且不会刺激皮肤。
在使用完爽肤水之后，如果有精华液可以先使用精华液对面部进行拍打按摩，这样皮肤会吸收足够的营养，也会显得比较有质感，在使用精华液之后，就可以用乳液了，乳液的作用不只是补水更重要的是锁水，使用乳液不需要一次太多，将两到三地乳液放在一只手的掌心，然后用另一只手的食指和中指指肚，蘸着乳液轻轻拍打到面部，一定要保证每一寸皮肤都涂抹拍打均匀，这样乳液的功效才能对皮肤形成保护。
乳液虽然能够具有很好的锁水功效，但是乳液一般不具备隔离效果，所以使用完乳液后不能直接用化妆品，因为化妆用品通常都会含有一定金属和化学成分，直接使用对皮肤有危害，应该先使用隔离霜，这样才能将皮肤和化妆用品隔离开，对皮肤的滋养和保护效果才会更好。
看了上面的介绍，相信大家都知道了到底乳液的正确使用方法应该是怎么样的，希望所有女性朋友都能正确合理的使用护肤用品，面部皮肤是最需要呵护的部位，如果一个人的皮肤健康度不好，整个人的气色和颜值都会受到影响，所以大家千万不要因为繁琐的步骤就觉得合理护肤很麻烦。
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