核心提示：想要知道如何使用爽肤水正确，首先应该知道自己应该怎么选择爽肤水，人的皮肤通常分为干性皮肤和油性皮肤还有中性皮肤以及混合型皮肤，每一种不同的肤质所使用的爽肤水类型都需要有所区分，比如说，干性肤质的人应该使用偏浓稠一些，带有一点油性的爽肤水，因为这样可以更好的滋养皮肤。

不论处在哪个年龄段的人，皮肤都是需要细心呵护的，而爽肤水是护理皮肤不可或缺的护肤品之一，有些人使用爽肤水之后皮肤的质感就非常好，但是也有些人使用后皮肤质感并没有得到好的改善，这种情况是因为使用爽肤水方法不对造成的，那么今天就来带大家了解一下如何使用爽肤水才正确。

想要知道如何使用爽肤水正确，首先应该知道自己应该怎么选择爽肤水，人的皮肤通常分为干性皮肤和油性皮肤还有中性皮肤以及混合型皮肤，每一种不同的肤质所使用的爽肤水类型都需要有所区分，比如说，干性肤质的人应该使用偏浓稠一些，带有一点油性的爽肤水，因为这样可以更好的滋养皮肤。

如果是油性肤质的人，可以选用清爽型的爽肤水，因为这种类型的爽肤水不含油脂，多数都含有少两个的酒精，酒精不会对油性皮肤有危害，而且可以在用完之后保证皮肤不会过度油腻，这样对防止皮肤起痘有一定的帮助。

如果是混合型肤质的人，可以选择含控油清爽型的爽肤水，但是一定要记住不能使用含有酒精成分的，因为混合型皮肤的人两颊皮肤比较干，三角区皮肤比较油，使用含有酒精成分的爽肤水会对干燥部位有刺激。

对于中性皮肤的人而言皮肤就很好打理了，因为只要是对皮肤有滋养功效的爽肤水都可以使用，当然含有蛋白成分或者玻尿酸成分以及烟酰胺成分的爽肤水用起来效果会更好。

使用爽肤水是在洁面后的第一道工序，爽肤水可以倒在手上涂抹在皮肤上然后进行拍打按摩，也可以使用喷瓶对面部进行喷施，然后打按摩直到吸收，在使用爽肤水之后，可以使用精华液也可以直接使用乳液，这样对皮肤会有更好的锁水保湿功效。

现在大家都知道了如何使用爽肤水，希望所有人都能用正确的方式选择护肤品以及使用护肤品，只有用的对用的好，皮肤才会更好。