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皮肤太油是什么原因

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2020-06-03 15:23:4439健康网
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核心提示：大部分人油性肤质的人，皮肤都是从青春期开始出油的，这是因为青春期的时候身体激素水平会失去平衡，如果在激素分泌太过旺盛的情况下，再多吃肉食少吃蔬菜水果，那么皮肤就会形成油性肤质，油性肤质的人必须每天早晚两次对皮肤毛孔做清洁，这样才能保证皮肤不起痘。

人的肤质是有所不同的，有些人是油性肤质，也有些人是干性肤质，还有些人是中性肤质，干性肤质和中性肤质都是比较好打理的皮肤，而且不容易起痘，这就让一些油性肤质的人感到心里非常的苦恼，想知道自己为什么会是油性肤质，那么今天就来带大家了解皮肤太油是什么原因？

皮肤太油原因之一：饮食因素

其实油性肤质并不是天生的，主要和人的饮食结构有一定的关系，大部分油性肤质的人饮食都偏重肉食，而且口味比较重，平时喜欢吃辛辣刺激的食物，喜欢吃油炸食品，尤其是喜欢吃带有肥肉的肉食，有这种饮食习惯的人，皮肤就会比较容易出油，皮肤出油通过毛孔，如果毛孔清洗不彻底，就有可能会形成痤疮。

皮肤太油原因之二：激素分泌

大部分人油性肤质的人，皮肤都是从青春期开始出油的，这是因为青春期的时候身体激素水平会失去平衡，如果在激素分泌太过旺盛的情况下，再多吃肉食少吃蔬菜水果，那么皮肤就会形成油性肤质，油性肤质的人必须每天早晚两次对皮肤毛孔做清洁，这样才能保证皮肤不起痘。

皮肤太油原因之三：护肤方法

有些人在平时护肤的时候不注重给皮肤补水，这样也会导致油性皮肤出现，因为皮肤的干湿度和油性的平衡度都是很重要的，不是只有干性皮肤的人才需要补水，油性皮肤的人更需要补水，补水工作做的好，皮肤的水油度平衡了，油性肤质就会得到改善，如果水油不平衡，油性皮肤就会加重出油。

看了上面的介绍，相信大家都知道了到底皮肤太油是什么原因？希望所有人都能从小养成正确护肤和不挑食不偏食的良好习惯，只要能够用合理的方法来养护皮肤，同时减少肉食的摄入量，就能成功改善油性肤质。

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