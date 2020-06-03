核心提示：面霜在使用的时候，首先要确定自己使用的是早上还是晚上，如果是早霜的情况在早上清洗完皮肤之后，使用爽肤水轻轻的拍打在脸上。然后再使用一定的面霜，面霜里面的营养价值相对更高一些，能够让你的皮肤变得更加有弹性。在使用面霜的时候，可以轻轻的拍打皮肤或者是按摩几分钟，都能够达到不错的吸收效果。

面霜是平时护肤品都不能缺少的，但是面霜在使用的时候一定要注意掌握好正确的方法，因为面霜也是分为早霜和晚霜的，但是每个人的皮肤情况都是不一样的，所以在使用的时候方法也是有着一定区别的，而且选择品牌也会有着一定的区别，下面我们一起来了解一下面霜如何用呢？

面霜在使用的时候，首先要确定自己使用的是早上还是晚上，如果是早霜的情况在早上清洗完皮肤之后，使用爽肤水轻轻的拍打在脸上。然后再使用一定的面霜，面霜里面的营养价值相对更高一些，能够让你的皮肤变得更加有弹性。在使用面霜的时候，可以轻轻的拍打皮肤或者是按摩几分钟，都能够达到不错的吸收效果。

面霜在使用的时候，如果是晚霜的情况下，要在晚上清洗完皮肤之后再使用，晚上清洗皮肤的时候可以先用温水清洗皮肤，然后再使用冷水清洗皮肤，这样能够达到不错的收敛毛孔的效果。之后再使用晚霜晚霜的成分和早上的成分是完全不一样的，晚上相对滋润性更强一些。再使用完晚霜之后要注意，不能再熬夜可以及时的进入睡眠的状态，这样对于皮肤有着不错的保护效果。

其实除了使用一些面霜之外，脸部的皮肤上的护理工作还要注意做好。比如外出的时候要注意做好防晒的措施，还有平时不能缺少补水的工作，长时间没有及时补水的情况下，就很容易导致皮肤出现干燥的问题。尤其是在换季的时候，皮肤出现缺水的现象是非常正常的。

以上这些都是针对面霜如何用的介绍，在平时为了保护好自己的皮肤，不能经常熬夜对着电脑或者是手机，因为这样的情况下很容易造成辐射对于皮肤的伤害，所以在平时为了保证自己的皮肤更好还要注意保持皮肤的清洁。