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脸上皮肤痒是怎么回事

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2020-06-07 15:32:3439健康网
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核心提示：在秋天的时候我们的皮肤难免会出现一点不正常的现象，敏感的皮肤更是如此，有时候会出现皮肤干痒的现象

在秋天的时候我们的皮肤难免会出现一点不正常的现象，敏感的皮肤更是如此，有时候会出现皮肤干痒的现象，脸上皮肤痒是怎么回事？一起来看看具体的原因。

脸上皮肤痒是怎么回事

缺少维生素A，在秋天我们难免会有一些症状，所以在出现这些症状的时候没有想过是什么原因导致的，可能是体内维生素A缺乏的原因，维生素A容易导致皮肤瘙痒，脱皮，毛糙干裂，夜盲症等，因此，患有皮肤瘙痒症的老年人应多吃鱼肝油、动物油、动物肝、蛋黄、红枣等富含维生素A的食物，其中鸡肝维生素A含量最高。

缺铁，有时我们体内缺乏任何维生素它都会反映在体内，体内缺铁会引起皮肤瘙痒、苍白等，多见于40-50岁的女性。在日常饮食中应多吃含铁丰富的主，副食，如小米，动物肝，鱼，肉，海带，虾皮，核桃等。

缺锰，在许多情况下，皮肤干燥瘙痒的存在也可能是由于体内缺乏锰，大约一半的患者皮肤瘙痒。 富含锰的食物有粗粮，豆类，芝麻，真菌等。

缺锌，人体代谢中有100多种酶都含有锌元素，缺锌容易导致皮肤瘙痒，而且伤口不易愈合，最好补充锌元素，以保持皮肤健康。 老年人可以吃一些海鲜，瘦肉，豆类等富含锌的食物。

脸上皮肤发干痒怎么办

做好保湿，可以使用植物油或凡士林当地，以提高水分保持。这是因为大多数身体乳都含有保湿成分，但配方中最重要的成分还是水。

 补充维生素B，维生素B组是改善皮肤质量最理想、最明显的维生素组。可以直接影响人体的植物神经，调节皮肤的敏感性，预防和消除炎症，维生素B组中的烟酰胺可以刺激皮肤自身的保护，使皮肤迅速告别干痒粗糙。

通过上文的介绍，大家对于面部皮肤瘙痒的原因以及处理方法有了一定的了解，希望能帮助到大家。

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