核心提示：相信很多女生都会出现这样的情况，就是在睡醒来后，发现皮肤开始干起皮，不仅洗不掉，果用夹子或手去撕，还会撕到健康的皮肤，造成疼痛

相信很多女生都会出现这样的情况，就是在睡醒来后，发现皮肤开始干起皮，不仅洗不掉，用夹子或手去撕，还会撕到健康的皮肤，造成疼痛，让皮肤更难修复，那么皮肤干起皮是什么原因呢？今天这篇文章来做具体介绍。

皮肤干起皮是什么原因

夜间保湿不到位，夜晚是一天中最干燥的时间，干燥的空气很容易带走脸上的水分。如果不做好保湿工作，皮肤就会出现干燥的皮肤现象，建议在睡前做好皮肤的护理涂上保湿乳液或奶油。

睡前过度清洁皮肤，睡前过度清洁面部也是很多人皮肤干燥的主要原因之一，因为过度的洁面会伴随着皮肤水分的大量流失，加上晚上空气干燥的影响，第二天起床时，会发现皮肤干燥的皮肤现象。

使用不合适的护肤霜，很多人会认为，只要在睡觉前涂抹护肤品，就可以防止皮肤变干，但第二天起床时发现皮肤仍然干燥，这是什么？其实这是因为用错了护肤品，因为不是所有的护肤品都有保湿效果，如果用错了，那么皮肤自然就会变干。

天气原因，进入秋冬后，天气变得寒冷干燥，此时人体皮脂腺，汗腺分泌功能下降，皮肤表面的皮脂膜明显减少，使人体皮肤比夏天变得干燥，甚至表明脱皮，并刺激周围神经有瘙痒感。

血液循环差，血液和淋巴循环不是特别顺畅也是皮肤起皮的主要原因，人体的血液循环会变得很差，此时所有的代谢功能都会变得很差，最终导致血流不太顺畅，如果皮肤长时间这样下去只会越来越差，皮肤变得粗糙，不再接受外界的营养，然后脱皮。

干燥使皮肤纹理变差，皮肤长期处于干燥状态，质地会变得很差，毛孔也变得很明显，随着水分的不断流失，皮肤会逐渐干燥下来，越来越差。

通过上文的介绍，对于皮肤起皮的原因有了了解，希望能帮助到大家。