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皮肤出油毛孔粗大怎么办呢？

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2020-06-07 15:32:3439健康网
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核心提示：为什么油性肌肤女生的毛孔都非常大？因为她们表层油脂和皮胆腺排泄旺盛，相较于其它肤质来说，会更容易吸附外界的灰尘和尘垢。再加上护肤没做到位，残留在表皮的脏东西会慢慢渗入肌肤内部，阻塞并撑大毛孔。那么，皮肤出油毛孔粗大怎么办呢？

为什么油性肌肤女生的毛孔都非常大？因为她们表层油脂和皮胆腺排泄旺盛，相较于其它肤质来说，会更容易吸附外界的灰尘和尘垢。再加上护肤没做到位，残留在表皮的脏东西会慢慢渗入肌肤内部，阻塞并撑大毛孔。那么，皮肤出油毛孔粗大怎么办呢？

皮肤出现油光光的情况一般多发生于脑门、鼻翼和双颊内侧，也就是我们常讲的T字区域。特别是在中午或下午时，这种情况会格外明显，有些女生开始注重补妆，其实这只能治标不治本，肌肤状态还是比较差的。下面我们就来介绍一下皮肤出油毛孔粗大怎么办，对此不太了解的朋友可以通过下文来学习一下。

1彻底清洁：油性肌肤的女生在平时清洁时需要格外注意，只有清洁彻底时，才能有效的避免皮肤出油的问题。而有些毛孔粗大的油皮女生为了深层清洁肌肤，喜欢用清洁力强的皂基洗面奶，但这类洁面产品比较容易对皮肤造成伤害，很可能引发更严重的问题。建议选择含火山灰成分的洁面奶，它可以有效吸附皮脂和多余尘垢。在清洁面部时使用洁面仪之类的产品，可以达到深层清洁的效果。但需要注意的是，一周使用2-3次即可，以免洁面仪使用过度使面皮肤变薄。

2收缩毛孔小窍门：平时洗脸时用冷热水交替的方式洗脸，可以有效的缩小毛孔。具体方法是，在脸洗干净之后，准备两盆水，一盆热水，一盆凉水，用毛巾吸收盆中水份后敷于面部，随后拧干毛巾，再放于冷水盆中吸收水份敷于面部，交替做2-3次，可以让毛孔收缩，并能改善出油的问题。

3面膜补水：补水是为了提高角质层的含水量，众所周知，角质的作用是吸水和保水，一旦角质层充满水分，角质细胞会严密平滑的排列在一起，毛孔自然而然地收缩起来，所以油性皮肤的女生可以通过补水型面膜对肌肤进行水分滋养，在使用面膜时让其放入冰箱，使用前取出，可以紧致毛孔，在补水同时有紧致毛孔的效果。

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