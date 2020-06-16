39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 美容 > 美容热点 > 正文
综合
问医生

祛痘的雷区有哪些？这7大雷区让痘痘越来越多

美容文章排行榜
2020-06-16 01:19:07华商网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：青春痘好发于青春期人群身上，这和皮脂腺分泌过于旺盛有关。脸上长痘痘不仅影响形象且增加心理上的负担，很多人想要快速去除痘痘，但不能走进祛痘误区，不然会让痘痘越来越多。

　　青春痘好发于青春期人群身上，这和皮脂腺分泌过于旺盛有关。脸上长痘痘不仅影响形象且增加心理上的负担，很多人想要快速去除痘痘，但不能走进祛痘误区，不然会让痘痘越来越多。

　　祛痘的雷区有哪些？

　　1、自行用外用药

　　部分人会用糖皮质激素类药膏涂抹，确实短时间有效，但会刺激皮脂腺增生，让皮脂腺分泌太旺盛，使得皮肤受到继发性损伤，从而诱发一系列的副作用如皮肤变薄和血管扩张，而且可引起激素依赖性皮炎和色素沉着。

　　2、频繁洗脸

　　大部分长痘痘的皮肤属于偏油性的，其皮脂腺分泌旺盛，每天看起来都是油光满面的，此类人很在意皮肤清洁，但这对祛除痘痘没有任何作用。不管有没有长痘，每天早晚各洗一次脸即可，洗脸不能过于频繁，以免破坏皮肤表面保护层，更使得脸上长痘痘。

　　3、频繁去角质

　　一般情况下一个月去除一次角质即可，油性皮肤可两个星期去除一次。在皮肤最外层有角质层可保护皮肤，老化角质必须定期清除才可以。频繁去角质会让痘痘滋生的越来越多。

　　4、用热水洗脸

　　热水确实能更好的清洁皮肤，但热水温度高，蒸发速度快，水分蒸发时会带走皮肤中的水分，结果使得皮肤越来越干燥。所以建议洗脸水在35~37℃即可。

　　5、用避孕药治疗青春痘

　　不知从何时起，避孕药治疗青春痘受到很多人青睐，但盲目用避孕药会对身体带来副作用，乳腺增生和月经量减少等。患者需按照医生嘱咐用药，不能自行用药。

　　6、经常用收敛水

　　部分人脸上一长痘痘就用收敛水收敛肌肤。但痘痘已经发脓或发炎时再用收敛水，会激化皮脂腺分泌功能，从而刺激皮肤，滋生痘痘。

　　7、滥用清火药

　　部分人认为脸上长痘痘就是上火，盲目用降火药，结果导致精神萎靡、脸上痘痘越来越多和腹泻。

　　温馨提示

　　长痘痘一般和不良的饮食有关，如吃油炸食物和甜食等，改变激素水平，引起脸上长痘痘。因此要调整好饮食，拒绝吃高糖分食物，多吃蔬菜和水果。掌握正确的洗脸方法，洗脸前要把双手洗干净，洗面奶挤在双手，搓出泡沫后再洗脸。压力可引起内分泌失调而加重痘痘，因此要学会减轻压力，保持心情舒畅。少吃刺激性食物，合理补充维生素，如动物内脏，鱼肉蛋类，奶类和蔬菜等。

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

皮肤 青春痘 避孕药 激素依赖性皮炎 痘痘

美容热讯

美丽汇 肌肤护理 秀发护理

一本正经地睡够八小一本正经地睡够八小
关注39健康网官方微信 进入39美容频道

特别推荐

更多>>
  • 女人一生中必不可少的美肤食物

    想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。

    详情...
  • 油性肌肤要怎样保湿补水？

    很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。

    详情...
  • 简单又有效的祛疤小妙招

    不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
女性 整形 减肥 饮食 问答 一周健康热点 美容热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2020　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈