祛痘的雷区有哪些？这7大雷区让痘痘越来越多

核心提示：青春痘好发于青春期人群身上，这和皮脂腺分泌过于旺盛有关。脸上长痘痘不仅影响形象且增加心理上的负担，很多人想要快速去除痘痘，但不能走进祛痘误区，不然会让痘痘越来越多。

青春痘好发于青春期人群身上，这和皮脂腺分泌过于旺盛有关。脸上长痘痘不仅影响形象且增加心理上的负担，很多人想要快速去除痘痘，但不能走进祛痘误区，不然会让痘痘越来越多。

祛痘的雷区有哪些？

1、自行用外用药

部分人会用糖皮质激素类药膏涂抹，确实短时间有效，但会刺激皮脂腺增生，让皮脂腺分泌太旺盛，使得皮肤受到继发性损伤，从而诱发一系列的副作用如皮肤变薄和血管扩张，而且可引起激素依赖性皮炎和色素沉着。

2、频繁洗脸

大部分长痘痘的皮肤属于偏油性的，其皮脂腺分泌旺盛，每天看起来都是油光满面的，此类人很在意皮肤清洁，但这对祛除痘痘没有任何作用。不管有没有长痘，每天早晚各洗一次脸即可，洗脸不能过于频繁，以免破坏皮肤表面保护层，更使得脸上长痘痘。

3、频繁去角质

一般情况下一个月去除一次角质即可，油性皮肤可两个星期去除一次。在皮肤最外层有角质层可保护皮肤，老化角质必须定期清除才可以。频繁去角质会让痘痘滋生的越来越多。

4、用热水洗脸

热水确实能更好的清洁皮肤，但热水温度高，蒸发速度快，水分蒸发时会带走皮肤中的水分，结果使得皮肤越来越干燥。所以建议洗脸水在35~37℃即可。

5、用避孕药治疗青春痘

不知从何时起，避孕药治疗青春痘受到很多人青睐，但盲目用避孕药会对身体带来副作用，乳腺增生和月经量减少等。患者需按照医生嘱咐用药，不能自行用药。

6、经常用收敛水

部分人脸上一长痘痘就用收敛水收敛肌肤。但痘痘已经发脓或发炎时再用收敛水，会激化皮脂腺分泌功能，从而刺激皮肤，滋生痘痘。

7、滥用清火药

部分人认为脸上长痘痘就是上火，盲目用降火药，结果导致精神萎靡、脸上痘痘越来越多和腹泻。

温馨提示

长痘痘一般和不良的饮食有关，如吃油炸食物和甜食等，改变激素水平，引起脸上长痘痘。因此要调整好饮食，拒绝吃高糖分食物，多吃蔬菜和水果。掌握正确的洗脸方法，洗脸前要把双手洗干净，洗面奶挤在双手，搓出泡沫后再洗脸。压力可引起内分泌失调而加重痘痘，因此要学会减轻压力，保持心情舒畅。少吃刺激性食物，合理补充维生素，如动物内脏，鱼肉蛋类，奶类和蔬菜等。