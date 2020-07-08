安以轩点麦当劳外卖被烫伤留疤，烫伤怎么做才不会留疤

2020-07-08 15:48:1239健康网

核心提示：半个月前，安以轩点麦当劳外卖被烫伤，100度冲的咖啡直接洒落在一位怀孕妈妈的身上。最重要的是，半个月过去，烫伤的疤痕依然可见。

半个月前，安以轩点麦当劳外卖被烫伤，100度冲的咖啡直接洒落在一位怀孕妈妈的身上。最重要的是，半个月过去，烫伤的疤痕依然可见。

到底烫伤该怎么处理？烫伤怎么做才不会留疤

热水烫伤后的处理方法：

首先要将烫伤皮肤上方的覆盖物如衣服等去掉，然后将手浸泡在凉水内，如果能加入冰块，效果则更好。这时可以找一个桶将冰水混合物倒入桶内，手放置入桶内，迅速去医院找医生进行诊治。医生一般会根据病情，局部继续冷敷，同时外用一些药物。

如烫伤的面积过大或烫伤较深，则需要在完善检查的情况下行手术治疗。

烫伤后在饮食方面需要注意的有，不能进食过于辛辣的食物。适当多喝水，适当多摄入富含维生素和纤维素的食物，适当多食用优质蛋白，如鱼虾等。

家中如何预防烫伤？

烫伤后，首先应在流动凉水下冲洗15-20分钟，然后用纱布或手绢等适当加压包裹伤处，以免烫伤部位渗出过多，比如烫伤部位起泡，使体内组织液外移。表皮已破，应敷上无菌纱布。基本处理后，到医院接受正规诊治。千万不要人为将烫伤后皮肤起的泡挑破。

烫伤怎么做才不会留疤？

在遇到烫伤情况时，我们不能盲目的去处理，不然就会给皮肤留下疤痕，下面小编就来介绍一下烫伤之后该怎么做？

1、立即用金花油直接涂抹创面，可以多涂几次，浅Ⅱ度烫伤连水泡都不会起，如果您的金花油是保存在冰箱里的，那么烫伤的灼痛感很快得到缓解，每日抹3-5次复方金花油，可在1-3日内痊愈。

2、如果在涂药前已经起了水泡，用消毒过的剪刀将水泡剪破，水流出来后，涂抹金花油，再涂珍珠膏（家里没珍珠膏就多涂几次金花油），可以采用暴露疗法。2-5天痊愈。

3、如果是深Ⅱ度以上烧烫伤，涂金花油之后，再涂珍珠膏，并以透气消毒纱布包扎，每日换药2次。5-10日可痊愈。

烫伤疤痕怎么去除？

1、按摩法

用手掌根部揉按疤痕，每天三次，每次5-10分钟。

2、姜片摩擦法生

姜切片后轻轻擦揉疤痕，可以抑制肉芽组织继续生长

3、维生素E涂抹法

维生素E可渗透至皮肤内部而发挥其润肤作用，同时，维生素E还能保持皮肤弹性。

4、维生素C涂抹法

维生素C具有美白功效，把维生素C涂抹在颜色较深的疤痕上来美白疤痕，使之与周围健康的肌肤色调一致。

5、薰衣草精油涂抹法

薰衣草的美容功效总是很神奇的，薰衣草精油淡化疤痕的作用也被广泛认同。

烫伤后吃什么食物好？

维生素丰富的水果

补充富含维生素维生素A、维生素C及维生素B群食物，有益伤口愈合。

1、维生素A含量丰富的食物为牛奶、甘薯、深绿色及深黄色的蔬菜、肝脏；

2、维生素C广泛存在蔬果中，特别是橘子、橙子、柚子、番石榴；

3、至于全榖类、肉类、内脏、牛奶含维生素B群相当丰富。

蛋白质丰富的食物

补充富含维生素维生素A、维生素C及维生素B群食物，有益伤口愈合。

1、维生素A含量丰富的食物为牛奶、甘薯、深绿色及深黄色的蔬菜、肝脏；

2、维生素C广泛存在蔬果中，特别是橘子、橙子、柚子、番石榴；

3、至于全榖类、肉类、内脏、牛奶含维生素B群相当丰富。

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