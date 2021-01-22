核心提示：痘痘有哪几种类型？痘痘是困扰我们的一种常见的皮肤问题，它往往会直接影响外在美观，因此在日常生活中有很多人为此而烦恼不已，而痘痘可以分为很多种类型，而每种类型的痘痘其治疗方法是不同的，只有对它们多做了解，才可以更好的治疗，那么，常见的痘痘有哪几种类型呢？我们一起来看下面的介绍。

痘痘有哪几种类型？痘痘是困扰我们的一种常见的皮肤问题，它往往会直接影响外在美观，因此在日常生活中有很多人为此而烦恼不已，而痘痘可以分为很多种类型，而每种类型的痘痘其治疗方法是不同的，只有对它们多做了解，才可以更好的治疗，那么，常见的痘痘有哪几种类型呢？我们一起来看下面的介绍。

痘痘有哪几种类型

1、粉刺性青春痘：粉刺性青春痘通常是发生于脸部最普遍的青春痘，这种类型的痘痘在初发的时候，往往会出现白头粉刺和粉刺黑头二种。白头粉刺即为封闭性粉刺，通常表现为沁色丘疹，而且张口不显著，也不太容易挤压。而白头粉刺通常为略微突显表层的小疹，一般呈黄白色，如果用手挤压成型可看到小量乳白色。

2、丘疹性青春痘：丘疹性青春痘的皮损主要以炎症性的小疹为主，最典型的临床表现是小米至扁豆大的硬实的小疹，而且颜色为暗红色至暗红色。其中央还有一个粉刺黑头，或者是顶部未会有发黑的皮脂腺栓，而且还会与皮肤毛孔连在一起，表现为大小不一，浅红或深红色的小疹，大多为锥形。

3、襄肿性青春痘：襄肿性青春痘也是一种常见的痘痘类型，这种类型的痘痘主要表现以大小不一的皮脂腺囊肿内带有有血的浓稠浓液，而当其溃破之后就可能会产生窦道及疤痕称囊肿性痤疮。通常来说，襄肿性青春痘的尺寸大概在1cm以上，而且还是呈半球形突起的伴随发炎的囊性肿块。

4、脓疱性青春痘：脓疱性青春痘也是一种常见的痘痘类型，这种类型其症状表现以脓疱和炎性丘疹主，因此称其为脓疱性痤疮。脓疱性青春痘的直径大多是1至6mm小脓包，而且在周边还会有红晕，在临床上，脓包可分成浓淡二种，浅在性脓包无侵润，无疼，一个礼拜左右会干枯治愈，或者是排出来小量脓汁，之后残余部位通红而治愈。

痘痘有哪几种类型？以上为大家介绍了几种常见的痘痘类型，其实其类型还有很多，这种皮肤问题大多是由于不良的生活习惯与饮食习惯导致的，再就是不正确的护肤方法也会引起痘痘的发生，因此大家在日常生活中要养成良好的生活习惯，尤其要注意不可以经常熬夜等。







