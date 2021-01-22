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护手霜使用方法是怎么样的呢？

2021-01-22 00:00:0039健康网
核心提示：女性朋友平时的日常护理当中，脸部护理与手部的护理都是非常特别值得关注的部位，平时的待人接物，与人通沟时，脸部皮肤的质感以及双手皮肤是否细腻光滑都是很重要的。而手部护理也经常被忽略，正确的使用护手霜是可以对双手肌肤起到一定的保养作用。那么，护手霜使用方法是怎么样的呢？

女性朋友平时的日常护理当中，脸部护理与手部的护理都是非常特别值得关注的部位，平时的待人接物，与人通沟时，脸部皮肤的质感以及双手皮肤是否细腻光滑都是很重要的。而手部护理也经常被忽略，正确的使用护手霜是可以对双手肌肤起到一定的保养作用。那么，护手霜使用方法是怎么样的呢？

作为女性的第二张脸的双手，平时的护理会经常被忽略，导致双手的细纹干纹出现时追悔莫及。女性平时经常做家务、照顾宝宝，双手经常会感到非常的干涩，失去光泽，难免会在伸出手时感到尴尬。此时就需要使用护霜进行保养。下面我们就来介绍一下护手霜使用方法是怎样的，对此不太了解的朋友可以通过下文来学习一下。

1护手霜使用步骤：

在使用护手霜之前，先将双手清洗干净，之后才能使用护手霜。先将护手霜挤到手背上，再以按摩的方式从手背涂改到手指间各处，来回按摩以促进护手霜的吸收。

在冬季气温下降，外界寒风对双手的刺激也很大，会感到手部特别容易出现倒刺，也很容易感到干燥，所以此时护手霜是必需要常备的，当你感到手干时再涂其实已经很晚了。所以进入冬季之后，护手霜要时刻常备，包包里及办公桌、家里最好都准备一支，在每次洗手之后，及时的涂抹。可以很大程度上预防双手变干。

2使用护手霜一定要按摩：

手部的拇指及各个手指间的按摩不要省略，使用护手霜一定要有耐性，毕竟手是人的第二张脸，经过细心的呵护才会更加滋润。经常涂护手霜是预防手部变粗糙最有效的手法之一，护手霜它的主要成分包括维生素E和维生素B，还含有微量的凡士林，它可以保护手部表层皮肤，当手部皮肤出现干裂情况时，及时的涂抹护手霜可以有效的改善。

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