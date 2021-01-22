核心提示：众所周知，我们平时在脸部护理方面，最重要的就要属洁面这一步骤了。如果你洗脸都没有洗干净，那么后续的任何护肤都将是徒劳的。但在洗脸这件事上，很多人也会出现误区。比如洁面乳和洗面奶的选择方面，大多数人都会混淆。那么，洁面乳和洗面奶有什么区别呢？

众所周知，我们平时在脸部护理方面，最重要的就要属洁面这一步骤了。如果你洗脸都没有洗干净，那么后续的任何护肤都将是徒劳的。但在洗脸这件事上，很多人也会出现误区。比如洁面乳和洗面奶的选择方面，大多数人都会混淆。那么，洁面乳和洗面奶有什么区别呢？

洁面乳和洗面奶听起来名字很类似，很多人以为功能是一样的，所以在购买的时也经常买错。其实洁面乳和洗面奶的区别是很大的，不同的肌肤需要选择不同的产品，如果购买错了，不仅达不到需要的效果，还有可以损作皮肤。下面我们就来介绍一下洁面乳和洗面奶有什么区别，对此不太了解的朋友可以通过下文来学习一下。

1洁面乳和洗面奶主要区别

洗面奶是没有泡沫的，使用后皮肤会感到比较滋润。但洁面乳的质地就比较厚，相对来说清洁的效果也要比洗面奶更强。所以专家会建议，在冬季时选择使用洗面奶，但到了夏季之后，最好使用清洁能力强的洁面乳来洗脸。

2洗面奶的分类：

洗面奶也分酸碱性，无泡沫的属于弱酸性，泡沫多质地的洗面奶一般属于偏碱性，皮肤用弱酸性的比较温和，没什么影响，碱性的清洁力较强。所以在选择洗面奶时首先要看自己的肤质：油性肌肤要挑选泡沫型的，如果是干性肤质的，适合选择无泡沫型的，足以达到清洁脸上的污垢的目的。

3根据不同肤质来挑选洗面奶：

由于油性肌肤的人皮肤油脂分泌过多，最好选择清洁力较强的洗面奶，使用之后肌肤会感觉比较干爽，清洁的效果也会更好。

混合性肌肤的人通常T区较油，脸颊较干，这种肌肤如果挑选清洁力强的洗面奶就会令脸颊更干燥，想要获得平衡，在冬天最好使用泡沫型洗面奶，而在夏天更换一些皂类洗面奶。

中性肌肤

这类肌肤最易护理，选择泡沫型洗面奶就足够了，但如果冬天感觉皮肤比较干燥时，也可以使用无泡沫的洗面奶。

干性肌肤本身皮肤质地就比较干，如果再使用清洁力强的泡沫型洗面奶，就会把脸部的水分洗掉，会更加干燥，所以干性肌肤最好选择无泡沫型的洗面奶，这样肌肤会在洗后更加滋润。