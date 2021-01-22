核心提示：当人奔三之后，就会发现自己的眼周出现细纹干纹，不免有些担心，皱纹是衰老的主要标志，一个人是否年轻，从皮肤上的皱纹就能看出来。所以有些朋友在平时的护肤过程中都会考虑使用一些具有抗皱效果的护肤品。那么，怎样才能消除皱纹呢？

当人奔三之后，就会发现自己的眼周出现细纹干纹，不免有些担心，皱纹是衰老的主要标志，一个人是否年轻，从皮肤上的皱纹就能看出来。所以有些朋友在平时的护肤过程中都会考虑使用一些具有抗皱效果的护肤品。那么，怎样才能消除皱纹呢？

皱纹是形成原因主要是由于随着年龄的增长，细胞活性会逐渐下降，重生细胞增速远远低于细胞老化的速度，就会导致皮肤锁水与渗透性下降，出现干燥肌、肌肤缺水等问题，在皮肤外表形成皱纹及干纹着状。一般皱纹形成后很难完全的祛除，但可以通过改善饮食习惯及生活习惯的方式，预防后续皱纹出现。下面我们就来介绍一下怎样才能消除皱纹以及怎么预防皱纹过早出现。对此不太了解的朋友可以通过下文来学习一下。

1怎样才能消除皱纹？

想让肌肤恢复弹性及年轻的肤质，单纯靠护肤品是无法达到预期效果的，因为皱纹一旦形成，通常都是不可逆的，如果想消除皱纹，可通过美容院有相关手术来实现，但价格比较昂贵，需要通过几个疗程才会达到理想的效果。一般工薪阶层的人难以承担。但我们可以通过改善生活方式，注意生活细节等方面来预防皱纹出现。

2怎样才能避免皱纹出现？

尽管人的衰老是必然要经历的阶段，但我们不难发现，同龄人当中总有一些人看上去会比较年轻。细心研究我们会发现，这类人通常具有良好的生活作息，比如三餐健康饮食，保持清淡，从不熬夜，养成早睡早起的习惯。同时也有健康的生活方式，经常运动、学会释放生活中遇到的压力，遇到难事及时处理解决，从不逃避。正视生活中遇到的一些琐事，当你发现自己拥有一个规律而健康的生活内容时，会不自然的散发出年轻的状态，新陈代谢也会较往日更加活跃，皱纹也不会提早到来。