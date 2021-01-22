核心提示：对于女性而言，进入三十岁之后，对于肌肤的护理知识方面需要更多的精力来学习，因为当你怠慢皮肤，细纹就会慢慢找上门，当你发现它们时，以为时已晚。所以平时的肌肤护理及眼周护理是女性最为关注的一件事。那么，怎样去掉眼袋皱纹呢？

对于女性而言，进入三十岁之后，对于肌肤的护理知识方面需要更多的精力来学习，因为当你怠慢皮肤，细纹就会慢慢找上门，当你发现它们时，以为时已晚。所以平时的肌肤护理及眼周护理是女性最为关注的一件事。那么，怎样去掉眼袋皱纹呢？

眼周的肌肤是最为脆弱的，也是最能反应出人的年龄的部位，比如一个二十岁出头的少女与三十岁的女性相比，双眼的状态就能明显分辩出各自的年龄。当双眼出现眼袋及皱纹时，也是衰老的基本标志。下面我们就来介绍一下怎样去掉眼袋皱纹，对这方面有需要的朋友可以通过下文来学习一下

1冷热水敷眼+轻柔按摩：

过了25岁，眼部血液循环也会变差，眼周血液很容易淤积导致黑眼圈、浮肿的现象，而眼周肌肤对营养成分的吸收也会变缓。所以除了日常的眼霜护理保养之外，最好用冷、热毛巾交替敷于眼周肌肤，这个办法不单能让双眼更加健康，还能改善眼周血液循环不良的问题。同时还可以使用指腹轻轻按摩，活络眼周淋巴系统，让眼部循环更顺畅，更好吸收营养品。

2选择适合自己的眼霜：

眼周肌肤非常薄，在选用眼霜护理品时更要注意。一般应选用不含油脂、含维生素E颗粒、由天然植物精华萃取而成的眼部护理产品。眼霜的质地越轻薄越易吸收，这样才可以避免刺激眼部周围皮肤，预防水分丢失，让眼周肌肤在护肤品的呵护下，更加紧实且有弹性。

3尽量不要长时间的对着电子产品

随着科技的不断发展，电脑、手机现已成了生活中必不可少的产品。大多数人平时的生活中都在玩电脑、看手机中度过，电子产品的辐射对眼睛有很大伤害，因此不要长时间坐电脑前，最好每一小时左右多起身走动一会，闭目养神，避免用眼过度。