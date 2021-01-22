问医生 找医院 查疾病 症状自查 药品通 快应用
首页 > 美容 > 美容热点 > 正文

怎样去掉眼袋皱纹呢？

2021-01-22 00:00:0039健康网
核心提示：对于女性而言，进入三十岁之后，对于肌肤的护理知识方面需要更多的精力来学习，因为当你怠慢皮肤，细纹就会慢慢找上门，当你发现它们时，以为时已晚。所以平时的肌肤护理及眼周护理是女性最为关注的一件事。那么，怎样去掉眼袋皱纹呢？

对于女性而言，进入三十岁之后，对于肌肤的护理知识方面需要更多的精力来学习，因为当你怠慢皮肤，细纹就会慢慢找上门，当你发现它们时，以为时已晚。所以平时的肌肤护理及眼周护理是女性最为关注的一件事。那么，怎样去掉眼袋皱纹呢？

眼周的肌肤是最为脆弱的，也是最能反应出人的年龄的部位，比如一个二十岁出头的少女与三十岁的女性相比，双眼的状态就能明显分辩出各自的年龄。当双眼出现眼袋及皱纹时，也是衰老的基本标志。下面我们就来介绍一下怎样去掉眼袋皱纹，对这方面有需要的朋友可以通过下文来学习一下

1冷热水敷眼+轻柔按摩：

过了25岁，眼部血液循环也会变差，眼周血液很容易淤积导致黑眼圈、浮肿的现象，而眼周肌肤对营养成分的吸收也会变缓。所以除了日常的眼霜护理保养之外，最好用冷、热毛巾交替敷于眼周肌肤，这个办法不单能让双眼更加健康，还能改善眼周血液循环不良的问题。同时还可以使用指腹轻轻按摩，活络眼周淋巴系统，让眼部循环更顺畅，更好吸收营养品。

2选择适合自己的眼霜：

眼周肌肤非常薄，在选用眼霜护理品时更要注意。一般应选用不含油脂、含维生素E颗粒、由天然植物精华萃取而成的眼部护理产品。眼霜的质地越轻薄越易吸收，这样才可以避免刺激眼部周围皮肤，预防水分丢失，让眼周肌肤在护肤品的呵护下，更加紧实且有弹性。

3尽量不要长时间的对着电子产品

随着科技的不断发展，电脑、手机现已成了生活中必不可少的产品。大多数人平时的生活中都在玩电脑、看手机中度过，电子产品的辐射对眼睛有很大伤害，因此不要长时间坐电脑前，最好每一小时左右多起身走动一会，闭目养神，避免用眼过度。

相关资讯 怎样去掉眼袋皱纹
哪位妹子做过吸脂去眼袋，效果如何？
上海超声波祛眼袋会伤害眼睛吗
相关专题
专家访谈
美容资讯美容护肤常识护肤技巧护肤DIY彩妆美发
让皮肤越长越丑的色斑，了解下！
美美的化妆，怎么保持一天
女生冬天多久洗一次头，很多人都不知道
男士护肤一定要避免4个误区
特别策划
39热文一周热点
热门问答更多
健康视频更多
你可知香薷饮？既能解暑还能消肿！ 2019-05-15
这三样东西你还在吃？痛风找上门是太轻而易举 2019-04-29
宫颈癌疫苗接种年龄有讲究，什么时候打疫苗才有预防作用？ 2019-04-12
乳腺增生会发展成为乳腺癌吗？ 2019-04-12

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2020　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈