核心提示：越来越多的人出现了鼻子毛孔粗大的问题，只是每个人的程度不同而已，如果说比较轻微的话，距离远一些是看不出来的，只有在比较靠近的地方，才会发现鼻子部位已经出现了毛孔粗大的问题，如果比较严重的话，稍微远一点也是可以看出来的，那么鼻子毛孔粗大是什么原因导致的呢？

越来越多的人出现了鼻子毛孔粗大的问题，只是每个人的程度不同而已，如果说比较轻微的话，距离远一些是看不出来的，只有在比较靠近的地方，才会发现鼻子部位已经出现了毛孔粗大的问题，如果比较严重的话，稍微远一点也是可以看出来的，那么鼻子毛孔粗大是什么原因导致的呢？

鼻子毛孔粗大是什么原因导致的

鼻子毛孔粗大的问题其实基本上可以分为两种情况，一种是油脂性的毛孔粗大，还有一种是因为衰老而导致的毛孔粗大，油脂性毛孔由于油脂分泌比较旺盛，角质层出现了过厚的堆积现象，皮肤没有办法进行正常的新陈代谢，堆积了很多的废物，引起了毛孔粗大的现象，这种情况其实是属于先天性毛孔粗大。

还有一些人之所以会出现毛孔粗大，是由于在平时生活中的清洁不当或者是清洁不彻底，引起了毛孔阻塞，最终导致了毛孔粗大的问题，这种情况是属于后天性的，由于身体的荷尔蒙和油脂的分泌原因，女性朋友在三十至四十岁左右的时间，毛孔的问题是最为明显的。

毛孔粗大如何解决

1、每天都不可以忽略卸妆，不少毛孔粗大的问题是因为毛孔里面长时间的堆积，并且没有彻底清除的污垢撑大的，即便没有化妆，卸妆也是不可以省略的，一定要坚持使用洁面乳做皮肤的深层清洁。

2、不要使用添加超强消炎杀菌成分的化妆品以及外用药品，避免使用碱性的肥皂清洗脸部，防止刺激毛孔，在毛孔粗大的T区可以适当的使用一些温和性质的收敛化妆水，使皮肤变的非常的细腻。

鼻子毛孔粗大是什么原因导致的呢？大家在发现自己出现了毛孔粗大的问题之后，都会想到去改善毛孔粗大的情况，而对于毛孔粗大的原因却没有过多的关注，然而具体的原因对于后面的改善有着决定性的作用，因此一定要查明自身的原因是什么。