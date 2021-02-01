核心提示：在每天洗完脸之后，要用含有胶原蛋白或者玻尿酸成分的眼霜或者眼部精华液，对眼睛周围进行涂抹按摩。这样的方式可以给眼睛周围的皮肤增加营养，也可以使皮肤细胞得到活化，只要细胞恢复弹性，面部的小细纹就会消除，选择护肤品的时候一定要选择正规厂家生产的，因为一些假冒伪劣的产品会导致皮肤过敏。

人的眼睛周围是很容易生出皱纹的，因为人的眼部皮肤比其他部位的皮肤要更敏感更娇嫩，而且孕检率比较高的年代，脸部皮肤也容易干燥，人在笑的时候眼睛周围就会出现褶皱，这些原因都会导致眼睛周围皱纹比较多，那么今天就来带大家了解一下眼睛有皱纹怎么消除？

消除眼部皱纹方法一：面部皮肤护理

在每天洗完脸之后，要用含有胶原蛋白或者玻尿酸成分的眼霜或者眼部精华液，对眼睛周围进行涂抹按摩。这样的方式可以给眼睛周围的皮肤增加营养，也可以使皮肤细胞得到活化，只要细胞恢复弹性，面部的小细纹就会消除，选择护肤品的时候一定要选择正规厂家生产的，因为一些假冒伪劣的产品会导致皮肤过敏。

消除眼部皱纹方法二：激光祛皱

激光去除皱纹的效果非常好，可以抚平面部表层的小细纹，即使是川字纹和法令纹这些深纹通过激光的方式都可以去除掉，只要在做完激光祛皱纹之后做好皮肤护理，不要让皮肤过早的碰触到水，也不要吃辛辣刺激的食物，这样做完激光祛皱不会留下任何疤痕，可以在两周左右看到祛皱的效果。

消除眼部皱纹方法三：玻尿酸填充

少量的玻尿酸填充可以使眼睛周围的小细纹彻底消除，玻尿酸是一种可以增强皮肤细胞活性的营养物质，这种营养液在年龄比较小的时候是可以靠自身的新陈代谢产生的，但是到了一定年纪之后，人自己的身体就不能再生成玻尿酸了，所以通过一些提取出来的营养物质进行补充，可以使面部小细纹消失。

看了上面的介绍，相信大家都明白了，眼睛有皱纹怎么消除？希望所有眼睛有皱纹的朋友，都能通过正确的方式来去皱，平时在饮食上多吃一些含有胶原蛋白的食物和维生素C的食物，也有助于去除面部的皱纹。