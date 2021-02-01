核心提示：众所周知，随着年龄的增长，皱纹会悄悄地爬上我们的脸庞，尤其是眼部周围的皮肤最为脆弱，通常来说，女性在到了25岁之后，眼周就容易出现很多细纹，从而到影响到面部美感和整体形象，这会让很多为非常的烦恼，那么，眼睛周围有皱纹怎么办才好呢？我们一起来看下面的介绍。

众所周知，随着年龄的增长，皱纹会悄悄地爬上我们的脸庞，尤其是眼部周围的皮肤最为脆弱，通常来说，女性在到了25岁之后，眼周就容易出现很多细纹，从而到影响到面部美感和整体形象，这会让很多为非常的烦恼，那么，眼睛周围有皱纹怎么办才好呢？我们一起来看下面的介绍。

眼睛周围有皱纹怎么办

1、使用眼霜等产品：眼睛周围有皱纹可以使用眼霜等产品进行保养，而且要注意选择一些含高效补水和抗皱成分的眼霜和眼膜等护肤用品，再就是，女性朋友们要注意，在涂抹眼霜的时候还要注意方式方法，建议以点涂按压的方式涂抹，不可以过度地拉扯肌肤，坚持这样做就可以起到较为显着的抗老化和去皱效果。

2、适当按摩眼部：如果发现自己的眼睛周围出现了周围，还可以通过按摩的方法进行有效的缓解，方法非常的简单，就是使用自己的无名指指腹部位轻柔对眼周部位肌肤进行有效的按摩，需要大家注意的是，为了能够有更明显的提拉紧致效果，建议在按摩 的时候可以配合一些维生素E胶囊，也可以配合一些玫瑰精油进行按摩，而且大家最好是每天早晚各按摩一次。除此之外，大家在按摩眼周的时候，还需要注意按的摩方向，建议在按摩上眼皮的时候要以顺时针方向按摩，在按摩下眼皮的时候最好是以逆时针方向。

3、加强饮食调理：眼睛周围有皱纹，还可以通过食疗进行调理，在日常生活中，有很多的食物都具有非常不错的美容养颜，淡化皱纹的作用，通常来说，眼周长细纹往往说明皮肤紧致性有所降低，因此建议大家在日常生活中要适当的多吃一些富含胶原蛋白的食物，比如猪蹄、牛蹄筋等。同时也可多补充维生素类营养物质，可常吃胡萝卜、西红柿、猕猴桃和柚子一类食物，这样可在一定程度上防止细纹加重。

眼睛周围有皱纹怎么办？以上就是关于这个问题的介绍，希望能给大家带来帮助，除此之外，大家平时还要注意自己的面部表情，尤其要注意面部表情不要太夸张，不能老是挤眉弄眼或者大笑，再就是平时还要注意多进行运动，保持充足的睡眠，这样也有利于消除眼部的皱纹。