核心提示：良好的精神面貌对一个人来说是非常关键的，但是黑眼圈的发生会直接影响大家的外在美观，会令人看上去没精打采。而在日常生活中有很多人会受到这个问题的困扰，而通过很多种方法也没能摆脱，其实只有了解黑眼圈形成的原因，才可以从根本上去消除，那么，黑眼圈是如何形成的呢？我们一起来看下面的介绍。

良好的精神面貌对一个人来说是非常关键的，但是黑眼圈的发生会直接影响大家的外在美观，会令人看上去没精打采。而在日常生活中有很多人会受到这个问题的困扰，而通过很多种方法也没能摆脱，其实只有了解黑眼圈形成的原因，才可以从根本上去消除，那么，黑眼圈是如何形成的呢？我们一起来看下面的介绍。

黑眼圈是如何形成的

1、基因遗传要素。黑眼圈的形成有一定的遗传因素，不知道大家有没有发现，在日常生活中有不少人与生俱来眼眶周边的皮肤色调较深，这种情况大多会发生在白色人种，再就是，一般由于遗传因素引起的这类黑眼圈还没办法消除，也有老年人是黑眼圈，那麼就会有可能会基因遗传子孙后代。通常来说，由于色素沉着引起的黑眼圈，针对性的服用色素较多的食材，就可能会引起色素沉着，慢慢地就会产生黑眼圈。

2、长时间熬夜。当代人的生活压力越来越大，有些人为了加往而天天熬夜，也有人为了追剧而天天睡到很晚，最终会导致每日带著黑眼圈的人，这是是由于如果经常熬夜，休息不好，那么就致使身体内的血液循环系统不是很畅通过，而大家都知道，眼周的皮肤是非常薄的。所以说，就会出现黑眼圈的情况，尤其是对于女性朋友们而言，如果每日全是带著黑眼圈，往往会让大家的容颜扣分，因此大家一定要注意杜绝长时间熬夜，否则也有利于身体健康。

3、肾虚。黑眼圈还有可能是由于肾虚引起的，众所周知，肾为人体的原气所属，中医提出，肾乃命门穴，因为为人体十分关键的人体器官，这儿的肾并不是西医方面定义上的实际性人体器官，只是中医学定义中的理论的包含泌尿和泌尿系统，肾脏功能衰弱等，都是产生黑眼圈关键原因，也有许多性生活频繁的人造成肾虚后出现黑眼圈。

黑眼圈是如何形成的？以上为大家介绍了三种黑眼圈形成的原因，希望能引起大家的重视，需要提醒大家的是，有很多的疾病也会引起这种情况，比如肝功能异常等，因此如果发现自己的黑眼圈比较严重，而且也排除了以上介绍的原因，一定要及时去正规医院做相关的检查，从而有利于早发现早治疗。