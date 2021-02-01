核心提示：每天晚上睡前用补水保湿和去皱效果是好的眼霜，对眼角部位进行按摩，坚持一段时间，就能使皱纹达到淡化和消除的效果，在对眼部进行按摸之前，要先将面部皮肤清洁干净，然后先对皮肤使用爽肤水，这样皮肤的毛孔才能清透，再使用去皱的护肤用品才能够吸收。

眼角如果长了很多的皱纹，就会使一个人的面容看起来特别的显老，而眼角是人的脸上最容易起皱纹的部位，一旦长出皱纹，再想要将皱纹消除，就是一件比较难的事情了，所以很多眼角长皱纹的女性朋友都很想知道，眼角长皱纹怎么办才好？

眼角长皱纹改善方法一：护理按摩

每天晚上睡前用补水保湿和去皱效果是好的眼霜，对眼角部位进行按摩，坚持一段时间，就能使皱纹达到淡化和消除的效果，在对眼部进行按摸之前，要先将面部皮肤清洁干净，然后先对皮肤使用爽肤水，这样皮肤的毛孔才能清透，再使用去皱的护肤用品才能够吸收。

眼角长皱纹改善方法二：激光祛皱

用激光技术可以将眼角的皱纹消除掉，激光是现在比较常被用来消除皱纹色斑或者痘痘的一种美容整形方式，激光的热度和波长可以抚平皮肤表层还可以刺激皮肤深层的细胞得到活化和再生，这样皮肤就能恢复弹性，重新变得细腻光滑。

眼角长皱纹改善方法三：填充其中

用玻尿酸或者自体脂肪来填充眼角部位的皮肤就能使皮肤重新变得光滑细腻有弹性，这些用于填充的材质都是非常安全的，玻尿酸是一种可以被身体皮肤吸收的营养液，自体脂肪是从自己身体中取出来的脂肪颗粒，用这些物质填充到有皱纹的部位，能起到很好的恢复皮肤细胞弹性作用，不过这些整形方法能够维持的时间并不是很长，需要每隔1~2年之间做一次。

看了上面的介绍，相信大家都明白了，眼角长皱纹要怎么办才好？希望所有的朋友都能从中找到适合自己的祛痘方式，平时在饮食上多吃一些含有维生素和胶原蛋白高的食物，对于恢复皮肤细胞弹性和预防皮肤衰老松弛都有一定的好处，女性想要皮肤衰老的慢，还要在平时做到戒烟戒酒。