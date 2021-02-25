邓萃雯拔倒刺发炎入院手术！如何护理指甲间的皮肤

2021-02-25 15:34:1739健康网

核心提示：喜欢咬指甲、喜欢拔倒刺的人，很容易伤害到指甲周围的皮肤，导致皮肤裂开，疼痛能忍，但被感染了，或许就要手术了。

24日， 香港明星鄧萃雯发文讲述自己拔倒刺后发炎，被迫入院手术的经历，同时提醒大家“如果你们不幸指甲有倒刺的时候，千万不要随意拔除甚至用牙咬，而是要找指甲剪消毒以后小心剪掉”。

图源：网络

都说十指连心，隔着屏幕看图片都能想象到那种发炎的疼痛。

因为干燥的天气、人为的咬指甲，都会导致指甲周围的皮肤干燥，甚至裂开。

喜欢咬指甲、喜欢拔倒刺的人，很容易伤害到指甲周围的皮肤，导致皮肤裂开，疼痛能忍，但被感染了，或许就要手术了。

如何护理指甲间的皮肤？

一、修复表皮

1、浸泡双手。

拿一个中等大小的碗，倒入大约10厘米深的温水，浸泡双手，指甲和表皮都要泡在水中，浸泡大约5分钟。

温水能软化指甲周围的皮肤，更容易修剪，而且还不会痛。

2、用毛巾轻轻擦干双手。

表皮上不要有水，但是双手要保持湿润。修剪时，皮肤要保持湿润柔软，这样更容易去除死皮，也不会痛。

3、向后推表皮。

木制的推皮棒或者橘木棒（一根护理指甲的小棒，有尖头和平头）能防止表皮长到指甲上。

用橘木棒的平头将表皮往后推，用尖头沿着指甲底部移动，清除掉堆积的污垢。

每次使用前后，金属或塑料的推皮棒必须要消毒，橘木棒使用后要扔掉，否则会滋生细菌。

4、剪掉指甲周围多余的皮肤。

用指甲钳、指甲刀，剪掉多余的死皮，这些死皮可能在皮肤附近，一定要小心，只剪那些脱落、柔软、半透明的死皮，不要剪到真正的皮肤。你剪的应该是长到指甲上，但是现在已经脱落的表皮。

不要剪指甲周围起保护作用的皮肤。

与皮肤相比，脱落的死皮是白色的，只除掉那些会被刮到、扯坏皮肤的死皮就行。

5、涂上保湿霜。

涂乳液、保湿油或者专用于保湿的产品，滋润指甲周围干燥的皮肤。留意指甲周围的皮肤，在指甲及周围涂上大量的润肤霜。

你也可以在指甲下面涂润肤霜。

一般不含酒精和香料的润肤霜能很好地滋润皮肤。

6、戴上锁水的手套。

戴棉手套，戴一夜。手套能锁住保湿成分，修复指甲和表皮。早上再脱掉手套。

如果你想让保湿霜吸收得更好，再涂上凡士林或石蜡，锁住水分，然后戴上手套。

为了获得更好、更持久的效果，每天晚上重复这个过程。

二、防止表皮干燥

1、经常保湿。

如果想让指甲周围的皮肤更光滑滋润，每天都要保湿几次。因为指甲、表皮干燥时，会出现倒刺、裂口，所以一定要记得保湿。

在干燥的冬季保持双手湿润特别重要。

2、不要用干燥剂。

干燥的双手容易裂开脱皮，所以要避免会导致皮肤干燥的非必要活动，包括：

不戴手套，用热水刷碗。热水和肥皂会导致双手的水分流失，洗碗时戴手套，保护指甲和双手。洗碗后，擦干双手。

用含丙酮的卸甲水。丙酮可以除掉皮肤和指甲上的天然油脂。

冬天不戴手套。冬天寒冷干燥的空气会导致皮肤干燥，一定要戴手套。

3、不要抠自己的皮肤。

不要抠指甲周围脱落的死皮，否则皮肤会裂开，可能引发感染，浸泡滋润双手。

有些人一紧张就抠指甲。控制自己，找个更好的替代方法，改变这个习惯。

4、不要把手放到嘴里。

尽量不要咬指甲或啃周围脱落的死皮。如果咬坏了周围的皮肤，或者把指甲啃得很短，口腔中的细菌可能会引发感染。

可以在手上涂有臭味的药膏，防止自己啃手。

5、每天至少喝8杯水，补充水分。

补充水分能让皮肤柔软湿润。最好是喝水，但是也可以用橘子、柠檬、酸橙或黄瓜片来调味，也可以喝茶或果汁等其他饮品，补充水分。

吃含水多的食物，比如汤。水果糖也能促进水合作用。

如果你流了很多汗，要多喝水。

6、饮食要健康、均衡。

如果身体缺乏营养，皮肤、头发、指甲都会受到影响。多吃瘦肉蛋白、蔬菜、水果。要想营养均衡，得吃健康的脂肪。

你也可以补维生素，让指甲更健康。但是要先咨询医生，然后再补。

7、锉指甲。

不要留长指甲，以免被钩住。要特别注意指甲的四周，保持光滑，以免伤到指甲周围的皮肤。

锉指甲时，要朝着一个方向挫，以免指甲裂开。