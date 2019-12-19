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引产后恶露多久干净比较正常

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2019-12-19 13:54:58
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核心提示：我们在做完引产术以后就会有恶露排出体外，但是，到底多久恶露能够干净呢？这个问题一直都是大家比较关心的一个问题，那么，接下来我们就一起来看看引产后恶露多久干净比较正常的相关问题内容，希望大家看完以后能够正确的认识和了解引产后的恶露问题。

　　我们在做完引产术以后就会有恶露排出体外，但是，到底多久恶露能够干净呢？这个问题一直都是大家比较关心的一个问题，那么，接下来我们就一起来看看引产后恶露多久干净比较正常的相关问题内容，希望大家看完以后能够正确的认识和了解引产后的恶露问题。

　　引产还会给女性造成一定伤害，女性进行了引产手术之后，女性的身体就会比较的虚弱，这时候还会有恶露的出现。一般的情况下，通常引产术后的出血量不多于月经量，时间不超过15天都是正常现象。但是，与每一个人的体质会有关系，有一部分女性引产之后恶露还会需要在20天左右的时间才会干净。

　　恶露通常在引产初期的时候是血性的，初期到第二个星期都是浆性的，女性可以在引产手术之后，服用加快子宫收缩的药物。

　　引产后恶露不断，简单来说，就是指流产流得不干净。可以通过观察恶露的性质、气味、量及持续时间，可以了解子宫复原情况及其有无感染存在。

　　1、如果血性恶露持续10天以上，量多，常提示胎盘附着处的内膜复原不良或有胎盘胎膜残留。

　　2、如果恶露持续时间长且为脓性，或有臭味，表示可能有宫腔内感染。

　　3、如果伴有大量出血，子宫大而软，则意味着子宫可能修复不良。

　　引产之后的一个半月左右就需要复查，有利于观察子宫恢复的情况，确定身体恢复到正常的时候，才可以进行性生活。而且，就算是恢复了性生活，也要进行相对应的避孕措施，防治再次流产给女性带来了伤害。

　　看完引产后恶露多久干净比较正常的相关问题内容以后，相信有很多人都想要知道如何出现恶露干净得比较慢或者说持续的时间过程应该怎么办的相关问题内容，那么，今天我们要告诉大家的是一旦出现恶露异常的情况，那么，就一定要到医院去做检查，看到底是什么原因引起的恶露不干净的情况。

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