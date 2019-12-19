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急性浅表性包皮龟头炎术后如何护理

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2019-12-19 14:03:39
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核心提示：据临床调查显示，在男科泌尿系统感染类的疾病当中，龟头炎是病发率高的一种。尤其是急性浅表性包皮龟头炎，男性一个不小心就可能感染此病。有急性浅表性包皮龟头炎的患者，患病之后需要赶紧治疗，并且在治疗后需要做好相应的预防护理工作。

　　据临床调查显示，在男科泌尿系统感染类的疾病当中，龟头炎是病发率高的一种。尤其是急性浅表性包皮龟头炎，男性一个不小心就可能感染此病。有急性浅表性包皮龟头炎的患者，患病之后需要赶紧治疗，并且在治疗后需要做好相应的预防护理工作。

　　急性浅表性包皮龟头炎术后如何护理？

　　饮食护理

　　1、施行包皮环切术后1周内，应注意多食有营养的食物，例如肉、鱼、蛋等，有助切口生长。另外，还需要提醒包茎患者的是，患者在平时的时候不能吃辛辣等刺激性的饮食，这些可以促使病情的恶化。

　　2、没有做包皮环切术时，饮食上并无特殊护理要求。

　　药物护理

　　1、有发炎时采用药物，具体应该使用哪些药物护理包皮包茎，需要在医生的指导下使用。

　　2、一般在不发炎情况下，不建议使用药物;

　　包皮过长，要注意清洗包皮过长是一种常见病，平均每5名男性中有一例包皮过长。由于包皮垢长期刺激，局部皮肤组织防御功能会减退，也容易受到传染性病原体的感染。可见，养成清洗外生殖器的习惯，对男性来说，是十分重要的。

　　护理护理

　　1、如果说要做包皮环切手术的话，手术前3天要用温开水或1：5000浓度高锰酸钾溶液清洗阴茎部。手术后除了注意上述用药，防止阴茎勃起出血和发炎外，还应注意包扎敷料的干燥，万一被尿液浸湿应及时更换，一般术后5-7日拆线。

　　2、没有进行包皮环切手术时，护理上注意阴茎局部的清洁卫生，经常洗涤，如包皮不能翻起，不要强行翻转。如能翻起清洗，洗毕要将包皮回复到原来位置，以免造成嵌顿性包茎。

　　温馨提示：龟头炎包括一般有急慢性之分，临床上的患者一般都是先患上的急性浅表性包皮龟头炎，如果不能及时治疗的话，病情将会继续恶化，很快就会变成慢性龟头炎，会让治疗变得更艰难。因此，如果感染了急性浅表性包皮龟头炎的话，患者应当尽早去治疗，以免耽搁病情，导致病情恶化。

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