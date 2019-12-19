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核心提示：妇科炎症是困扰许多女性的疾病，主要是指女性生殖器官的炎症，包括外阴炎，阴道炎、宫颈炎、盆腔炎，妇科炎症严重影响我们的正常生活，我们在日常生活中一定要做好预防工作，远离妇科炎症。
已婚妇女日常应注意哪些妇科检查？
妇科炎症是困扰许多女性的疾病，主要是指女性生殖器官的炎症，包括外阴炎，阴道炎、宫颈炎、盆腔炎，妇科炎症严重影响我们的正常生活，我们在日常生活中一定要做好预防工作，远离妇科炎症。
1、良好的起居饮食习惯：生活中要注意保证充足的睡眠，避免熬夜，养成早睡早起的习惯。饮食上，注意要多吃些营养充足的食物，但要避免过于油腻，少食辛辣刺激的食物。
2、注意清洁：保持外阴的清洁可以有效的预防妇科炎症的发生，女性应每日以清水清洁外阴，尤其性交前后更是不容忽视。日常清洁中是不需要清洗阴道内部，因为过度的清洗，会造成阴道内菌群的失调，反而适得其反。
3、避免意外妊娠：对暂时没有生育要求的夫妻，要做好避孕工作，因为无论人流还是药流对女性的伤害都是很大的，容易发生盆腔炎症、穿孔、药流不全、人流不全等，甚至影响生育。
4、重视妇科检查：定期的妇科检查，可以更清楚的了解自身的健康状况，对于已婚妇女，性生活增加，妇科炎症感染的几率也会增加，定期的妇科检查显的更为重要。建议已婚妇女，每年除了常规的妇科检查，还要做宫颈的防癌筛查以及妇科B超，这些检查可以提早发现妇科病变，降低重症风险。
除此之外，我们平时还要保持心情愉快，平时多加锻炼身体，增强体质，提高抗病能力
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