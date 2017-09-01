真的吗？爹矮矮一个，娘矮矮一窝

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邻居怀孕6个月了，每次闲聊她都和我说：“唉，好担心宝宝以后像我啊，这么笨该怎么办。”
我总笑着应：“那可没准儿，如果是男宝的话智商像你的几率大一些！”
“你还真别说，我先生挺聪明的，我感觉他就像我婆婆多点，娘俩每天最大的乐趣就是用智商碾压我”她乐了。
相信每对准爸妈都曾为孩子的智商、性格、相貌到底像谁争执过。其实娃像谁确实不是随口说说的。就像我们在高中生物课上学过的，这些都是受遗传因素影响的，哪怕是眼睛、鼻子都是由基因决定。
比方说智商，抛开后天营养、教育程度的影响，孩子遗传妈妈智商的几率是比较大的，特别是男孩子。因为据科学家研究，和智商有关的基因是在X染色体上，而妈妈有两条X染色体，爸爸只有一条，所以妈妈掌握的主动权会大一点。
而性格这方面，则爸爸占优势。不管是先天遗传还是后天塑造，孩子的性格都是受爸爸影响比较大的。尤其是女孩子，父爱在她的性格养成中起到关键作用。
在相貌上的争论就没有绝对的说法了，因为具体到各个器官都不一样。不过有一点可以确定，关于显性遗传的：父母中有一个人是大眼睛或双眼皮，孩子是大眼睛的几率就很大；有一个睫毛长，孩子是长睫毛的可能性就比较高。
相对来说身高比较公平，掌握在父母手里的主动权有70%，双方各有35%。可如果父母都不太高，那就只能靠30%的后天努力了。
所以俗话说的“爹矮矮一个，娘矮矮一窝”不靠谱。
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