一位妈妈说了不生二胎的理由，没人能反驳

核心提示：之前小九在微博看到一个段子，儿子问爸爸：“为什么你不是百万富翁呢”，爸爸回答：“如果没有生你，我和你妈早就是百万富翁了”。虽然是玩笑话，但是我们也能看出，现如今，抚养一个孩子的成本确实是很高。

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之前小九在微博看到一个段子，儿子问爸爸：“为什么你不是百万富翁呢”，爸爸回答：“如果没有生你，我和你妈早就是百万富翁了”。虽然是玩笑话，但是我们也能看出，现如今，抚养一个孩子的成本确实是很高。

随着“二胎”政策的开放，全国的叔叔阿姨秉着“同一个世界同一个梦想”理念，都对自家孩子说：趁着我们老倆口还年轻，还有力气帮你们带孩子，抓紧再生一个吧！

可是，看完下面的数据小九惊呼：二胎已经成为“奢侈品”！

网上公布的各省市育儿成本排行榜：

第1位是北京，成本是276万元；

第2位是上海，成本是247万元；

第3位是深圳，成本是216.1万元；

第4位是广州，成本是201.4万元；

第5位是杭州，成本是183.2万元；

第6位是南京，成本是170.1万元；

第7位是武汉，成本是160.6万元；

第8位是青岛，成本是152.6万元；

这样看来，上面的段子其实也不假！养一个孩子真的需要这么多钱？！别急，让小九一位宝妈同事给您算一笔账，你就懂了。





为什么不生二胎？生不起！

小九问周围一个同事为什么不打算生二胎了，她直接给我算了这么一笔账：

出生前的产检、孕期营养：约20000元；

奶粉、尿不湿：奶粉每月约2000元，尿不湿每月约600元；

衣物、玩具费用：约1000元/月；

孩子上学费用：学费、书本费、住宿费用，教育费用，几万到几十万不等；

医疗费用：要孩子完全不生病是不可能的。正常孩子平均一年生5-8次病，吃药，2-300元一次属于正常，输液则7-800元一次，住院则至少2000元一次；

其它费用：早教，辅导班，才艺培养、旅游费用……





看完这些养孩子成本，你还敢喊着生猴子？

从孩子出生到大学毕业，再到孩子走向工作岗位，不同的家庭条件，养育的标准自然不同，一线大城市如北京高达277万元，而一些二三线城市像湖北、陕西，正常的标准也接近64万。

不难想象，对于普通的工薪阶层而言，多养育一个孩子，相当于以上的费用要再翻一倍，这势必将降低了原本的生活质量，也会降低整个家庭的幸福感。

因此小九认为，生二胎固然是好事，但是要建立在经济基础之上，不然的话还是先缓缓，别凑热闹的好。

所以宝妈们，你们不想生二胎的理由又是什么呢？