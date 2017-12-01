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人一上了年纪，心血管病“追”着来！教你3招预防

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2017-12-2039健康网
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核心提示：心血管疾病的特点是发病前基本上毫无预兆，并且来势凶猛，容易发生意外。尤其是40岁以上的人，一半以上有不同程度的心血管问题，或是处于萌芽状态，或是已经形成心血管疾病，所以，这部分人群及早预防和治疗是关键。

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冬季漫漫，是休养生息的季节，是动物休眠的季节。与此同时，一年之中的冬季也是心血管疾病的高发季。医学界人士都知道，因为冬季天气严寒，血管受到寒冷的刺激容易发生凝结，冬季患者少喝水，少排汗，血液凝结引发血栓。不容小觑的是心血管疾病的魔爪已经伸向年轻一代。今天要介绍的是40岁后人群预防心血管病的三个有效方法：　

1、40岁后服阿司匹林

“专家说，四十以上的人群都会患上或者已经患上心血管疾病，只是患病程度不一样。所以，这部分人群应早发现早治疗。　　

对于此的人群，除日常健康生活方式外，有心脑血管疾病史的患者，每天晚餐前建议服用100毫克阿司匹林，可降低心脑血管疾病再发的风险。

没有血管疾病但有高龄糖尿病高血压肥胖高脂血症等症状的人群，服用阿司匹林同样能够起到预防心脑血管疾病的作用。　　


2、坚持一定的运动量

再忙也要抽时间进行户外运动，尤其是要坚持有氧运动，这对心血管非常有利。对于40岁以上的人，专家建议每年做一次心血管方面的检查。　

不要忽视偶尔的胸闷，气短等小毛病，一有相关的症状，那就是你的身体在敲警钟了，应马上到正规医院进行身体检查，40岁后每年查一次心血管。

心血管医生介绍说，都市人每天承受巨大的压力，人一紧张，加上缺乏运动，血液易凝固产生血栓。

另一方面人在压力下，会抽很多烟，而烟对心血管的影响是致命的，心脑血管患者应少抽或不抽烟。　


3、心脏功能测试　　

专家介绍，在身体躺平的情况下，根据有关检测心率的仪器记录60秒的心跳次数；然后快速站立起来，再次记录15秒的心跳数，乘以4得出心率；将两次心率数比较。结果处于11-16之间的人，平时要多做有氧运动；如果两次心率相差小于10，说明心脏功能不佳，需检查治疗。　　　　　　

对于有心脏疾病的人，可以通过日常活动判断自己的心功能程度。

一级是不时出现疲惫无力气短的症状；

二级是日常活动经常出现出现疲惫无力气短的症状；

三级是即使不参加劳动也感到力不从心，肢体无力；

四级是纵使你平躺休息也倍感难受，心悸无力，只能卧床。

只有一级是正常的，二三四级基本可以判断心功能衰老了，应前往医院配合治疗。　　

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