国医大师邓铁涛：冬季这个时段晒太阳，最补人体的阳气！

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一说秋冬进补，很多首先想到吃人参、阿胶、鹿茸等名贵中药材。其实，在大自然中有一种东西对人体健康特别好，比喝参汤还要滋补，它就是冬天的阳光！

立冬后，日照逐渐减少，阴天的时间增多，所以民间有“冬阳贵如金”一说。珍惜每一天的冬日阳光，坚持晒太阳就是最省钱的冬季养生方法。

冬日阳光带给人体至少4个好处

好处1：提神，改善气血

冬天万物萧瑟，有的人常常精神不佳，昏昏欲睡，总是一副疲乏的状态，特别是老人容易出现精神抑郁。究其原因除了与冬天天气寒冷导致人的活动量减少，还与人体接受阳光照射不足有关。

冬日暖阳照在身上是非常舒服的，阳光可以唤醒沉睡的身体，促进血液循环，加快新陈代谢，使人精神振奋，舒展心情。

久坐办公室，容易面无血色，适当晒太阳可以增强人的神气，改善气血循环。

好处2：预防佝偻病

宝宝出生后，除了需要丰富的营养，还需要一定户外活动量，不然容易罹患佝偻病。育儿专家一致认为，经常晒太阳是预防佝偻病的一种有效方法。尤其冬天出生的宝宝，要注意多晒太阳。





好处3：预防骨质疏松症

阳光可以帮助人体产生维生素D，促进补钙，对骨骼的发育和健康非常重要。老年人、孕妇、哺乳期妇女、绝经女性都是骨质疏松症的高危人群，冬天多接触阳光可以预防骨质疏松。

好处4：杀菌

冬天是呼吸道疾病的高发疾病，流感、麻疹、脑膜炎双球菌感染等。而阳光中的紫外线是一种天然杀菌剂，可以kill多种细菌、病毒。

怎样晒太阳更健康？

相比中国人，欧美国家的人是非常喜欢晒太阳的。很多美眉不仅夏天拼命防晒，冬天也害怕见阳光，担心长斑、皮肤变黑等。





事实上，适当晒太阳，不是暴晒，对健康有益无害。下面介绍冬天健康晒太阳的几个技巧：

窍门1：以背部对着太阳，不要仰脸正面迎着阳光。冬天可以披着围巾，适当遮盖裸露的背肌，每次晒太阳控制在30分钟——60分钟，这样既不会晒黑，又很健康。

窍门2：选择上午时间晒太阳，早上8点到10点的冬阳是最温柔的，正是为身体补充维生素D的大好时光。

窍门3：中午晒太阳一定要选择阴凉的环境。国医大师邓铁涛常常在11点——12点这个接近中午的时间，在林荫道边晒太阳，他认为在一天当中，午间阳光的阳气最旺盛，此时接受阳光照射可以补充人体阳气不足。阳气足，则百毒不侵。