孩子犯错，该不该原谅他？如何避免他成为“熊孩子”？

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孩子本是纯洁无暇的存在，但若没得到良好教育，发展出来的恶，也足以令人畏惧。

许多熊孩子的父母拿社会对孩子的关爱，当成最不要脸的借口，纵容甚至唆使孩子去犯错。而这种纵容，往往会造成许多可怕的后果。举几个实例——

2011.04.13

「熊孩子」三人组在惠深沿海高速公路上，将小石块和混凝土土块朝过往车辆投掷取乐，结果将「感动中国」任务丛飞的妻子邢丹砸中，后不幸身亡。

2013.11.25

重庆长寿区10岁女孩李蕾摔打一岁半男童原原，并致其坠楼。

2014.08.29

在8楼看动画片的男孩，因嫌楼外施工吵，不顾呵止用小刀将施工者下方的安全绳割断，致其悬在半空40分钟无法动弹，不过好在最后被救了。

2017.07.08

福建晋江的一个男童，抓起一只小狗扔进烧纸钱的铁桶，导致小狗活生生被烤die。

……

还有很多类似的事情，正在发生中。

而熊孩子的家长呢，往往并不会采取措施，让孩子明白犯错的代价，只是以「爱」之名，找出各种各样的说辞，为孩子找理由开脱。

比如最常见的：他还只是个孩子、跟个孩子较啥真……

这样放纵教育之下，于是助长了孩子的「恶」。熊孩子犯了错，其实不该随便被原谅。家长如果再不改正教育方式，以后真的能害了自己的孩子。那么问题就来了——

如何避免孩子变成「熊孩子」？

孩子犯了错，首要不是安慰，而是教育。家长们不妨这样做：

1、有效沟通

在惩罚孩子之前，你要让他明白，为什么会被惩罚，解释什么事能做，什么事不能做。让孩子形成一种认知，做了不能做的事，必然会受到惩罚。

2、立即执行

孩子总以自我为中心，家长别指望他们能自己反思。在发现孩子犯错时，要立马惩罚，才可保证记忆效果。

当然，为了孩子的自尊心，你可以不当众惩罚他，回到家再进行。

反正不能拖，拖了会降低孩子对事情严重性的认识。

3、前后一致

孩子需要规则和限制，犯了错就要遭到惩罚，不允许特例的存在。而且，爸爸妈妈立场要保持一致，不能有一方出现偏袒现象。

4、言传身教

父母以身作则，言传身教，才能对孩子的行为进行潜移默化。

5、守住底线

不纵容孩子，学会对孩子说「不」。并且建立基本底线，让孩子明白底线是坚决不能触犯的，比如偷窃。

至于惩罚的方式，不到万不得已不建议打骂，可以惩罚他们画画、面壁思过、做家务等。

等到惩罚完毕，记得抱抱孩子，让他知道你还是爱他的。

希望世间能少一些熊孩子！