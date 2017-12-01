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腰痛、腿痛，是哪些出了问题？医生：腰椎间盘突出！

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2017-12-2139健康网小九
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你自问还年轻，但是不是经常觉得腰酸背痛，腰椎难受？究竟是什么在伤害你的腰椎？

中山大学孙逸仙纪念医院骨外科副主任医师的唐勇今天就用一个比喻，让你轻松理解为什么受伤的总是腰椎。

指导专家：

唐勇副教授

中山大学孙逸仙纪念医院

脊柱微创中心副主任

腰椎间盘突出症是一个十分常见的病，绝大多数的人都听说过这个病，或者是曾经有过这样的症状。

首先你要了解腰椎间盘的结构，椎间盘就是两块骨头之间的弹性结构。

就像一根支柱，两块砖之间会有水泥连结。砖类似人体的骨骼，水泥就是椎间盘。

很多时候，比如说时间长了以后骨骼结构退化，就好比一块水泥脱落，刚好压在附近的神经，就是平常讲的腰椎间盘突出。

腰椎间盘突出症，最主要的原因是老年性的退变。就是随着年龄的增长，这个弹性结构渐渐失去了弹性，然后裂开，里面的结构脱落出来压迫周围的组织，引起这些症状。

一般是腰痛为主，进而就会产生腿痛、腿麻或者腿无力，这几个是腰椎间盘突出症的主要症状。

最高发人群仍然是老年人的退变性腰椎间盘突出，但现在越来越多的这种年轻人也有这问题。

主要是随着生活方式的改变，比如长期坐或者长期站，或者不规范的运动方式导致椎间盘损伤，加速退化，都可能造成年轻人腰椎有问题的结果。

至于如何预防就相当简单啦，别老用同一个姿势，经常换换体位（别想歪）就不会有问题了！

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