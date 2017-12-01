对女人来说，比吴彦祖、胡歌更重要的东西！你懂怎么吃吗？

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追剧的女人，胡歌、吴彦祖、霍建华等男神中，总有一个是wuli老公。铁打的剧，流水的老公。但若为红糖故，胡歌彦祖皆可抛！

中国女人尤爱红糖水，认为喝它能缓解痛经、促进产后恢复、暖胃美容……这些究竟是事实还是被神话，让四川大学附属华西医院的医生告诉你答案。

红糖是一种甘蔗制成的糖。而在中国，红糖水有被神话的嫌疑。

1、红糖水缓解痛经的用处不大

痛经的原因很复杂，主要分为两类。

·原发性痛经

女性来潮后开始，跟月经时子宫内膜前列腺素含量增高相关。若是前列腺素含量高，会引起子宫平滑肌过强收缩，造成子宫出现暂时性缺血、缺氧现象，导致痛经。

·继发性痛经

女性来潮后数年开始出现，往往是因体内脏器病变所致。比如子宫内膜异位症、子宫肌腺症、慢性盆腔炎等等。疼痛明显，有时用止痛剂都无效。

对于继发性痛经，红糖水是没有半点作用的，解决这类痛经，必须治好相关病。至于原发性痛经，喝热的红糖水顶多起到「安慰剂」的作用，就像喝白开水一样。

热的东西进肚，会让血管平滑肌舒张，缓解一丢丢疼痛感。再说红糖是糖类，可以促进五羟色胺的产生，产生一些愉悦感。虽然有缓解痛经的作用，但效果不明显到可以忽略不计。

红糖水是高碳水化合物，痛经时与其喝它，不如听男票的话「多喝热水」。当然你也可以喝红糖水，但要适量。并注意摄入蛋白质、铁、维生素B12等，吃温热，不吃冷食。

2、人体对红糖中铁的吸收率不高

女性在坐月子期间，没有在婆婆的「威逼利诱」下吃过红糖煮蛋的，到评论里举个手。

产妇喝红糖煮蛋，已经变成一个习俗，几乎每个产妇都逃脱不了日吃五六个红糖煮蛋的命运。传闻吃它能补血，促进产后恢复。那么，实际如何呢？

专家表示，补血就是补血红蛋白，红糖确实含有蛋白质、铁、维生素B12等，但红糖里的铁是非血红素铁，人体对其吸收率并不高，与其喝红糖，不如多吃动物血、瘦肉、猪肝。

不过也有研究表明，红糖对促进产后子宫收缩、恶露排出、乳汁分泌、预防产后尿潴留具有一定的作用。

前提是吃适量。如果吃多，会起反作用，如出现感染、增加骨质疏松症的患病风险等等。

想要产后身体好，关键是要均衡饮食。产妇可以吃红糖煮蛋，但不宜多。

3、红糖水暖胃美容的作用说不清楚

红糖提供的营养，说白了主要就是甜味和能量。搭配其他物质比如姜、黄芪，所宣称的暖胃作用，也只是后者的功劳。红糖这方面的作用，连医生都说不清楚。

身体虚弱的人喝一喝红糖水，能补充能量。身体健康的人，老是喝红糖水，患龋齿、变肥胖的风险会加剧，美肤更是空想。

所以说，红糖水不是万能的！

4、各种糖，吃哪种最好？

无论哪种糖，主要成分就是碳水化合物，加上一些微量元素，差别并不大。

吃哪一个，看个人喜好。大家一定要记得适量食用，因为不管哪种糖，吃多了都要长胖的！

指导专家：四川大学华西医院院临床营养科于凤梅、郑洁营养师

参考资料：四川大学华西医院-对女人来说比吴彦祖和彭于晏还重要的东西，究竟是什么？？