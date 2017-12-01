总是感觉睡不够，头发油？你可能招惹上了湿气！

核心提示：在中医看来，寒湿是万病之源。湿气，一年四季都可能出现。你是否经常发现头发油得很快，脸上也经常是油油的？这些症状可能说明你体内湿气太重，体内湿气过重的人，还会觉得困倦、身体四肢沉重、没有食欲、手脚冰冷、皮肤起疹、脸上黏腻不舒服等。

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在中医看来，寒湿是万病之源。湿气，一年四季都可能出现。你是否经常发现头发油得很快，脸上也经常是油油的？这些症状可能说明你体内湿气太重，体内湿气过重的人，还会觉得困倦、身体四肢沉重、没有食欲、手脚冰冷、皮肤起疹、脸上黏腻不舒服等。

寒冷的季节，一些坏习惯也容易招上湿气。远离湿气，就要改掉这些习惯。

1.口味重

肠胃功能好坏与否，直接影响到人体的营养及水分代谢，一般来说最好是适量、均衡饮食。肥甘厚味的食物，如油腻、过咸、太甜等不易于消化，会致使肠胃闷胀、发炎。甜食油炸品会让身体产生过氧化物，令炎症反应加重。

2.睡不够

总是感觉睡不够恐是脾虚的症状表现，睡个好觉能让我们的身体变得更轻盈，一般建议大家每天晚上11点之前睡觉，每天增加一些运动可以让你的睡眠质量更高。





3.爱吃生冷

中医认为，冰激凌或凉性蔬果等生冷食物会影响肠胃消化吸收功能，令其停滞，给外邪创造入侵的机会。所以，不要过量食用，在烹调的时候最好加入葱、姜来减弱蔬菜的寒凉性质。

4.喝大酒

过量饮酒，是加重“湿毒”的关键因素，酒助湿邪，所以酒精尽量要少喝，更不要借酒来消愁。





5.久坐

长时间坐着会出现人体脑部供血不足，令脑供氧和营养物质减少，加重乏力、失眠，记忆力下降等。

一些人还会出现全身肌肉酸痛、脖子僵硬和头疼、头晕。

6.运动少

缺乏运动的人经常会有身体沉重、四肢无力等湿气大的症状，并且，越是不爱运动的人，体内淤积的湿气越多，时间长了，身体就会出现各种问题。适当的运动，诸如跑步、健走、游泳等都能促进身体器官协调运作，加速“排湿”。

除湿气，就要避开一些湿气重的地方。在饮食上宜清淡，在生活中许多食物也有祛湿作用，常见的有薏米仁、红豆、淮山、党参等，可以将它们煮水服用，熬粥。厨房里的葱、姜、蒜也可妙用，例如尝试在家里煮上一碗姜汤，赶走体内的湿气。