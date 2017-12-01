太辣了怎么办？最解辣的不是冷饮，而是它！

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「辣」是很神奇的味道，它实际是一种痛觉，却能让人上瘾。即便不太能吃辣的筒子，有时也受不住诱惑，加入食辣的行列。

特别是冷冷的冬天，没有什么比热辣的火锅更能抚慰人心。最近有个关于麻辣火锅的段子，都火爆到外国社交网站去了！

（截图源自Twitter用户@chizu965）

为什么吃辣会上瘾？

这是因为辣椒中的辣椒素，在刺激舌头、口腔内神经末梢的时候，会令大脑产生烧灼的感觉，机体发射性出现唾液分泌、汗液分泌增多以及心跳加速的现象。

机体兴奋，刺激大脑释放内啡肽，内啡肽又促进多巴胺分泌。内啡肽由痛而生，能镇痛。多巴胺由快乐而生，会让人在短时间内高度兴奋。

所以吃辣的整体感受，是痛并快乐，学术上称之为「辣椒素快感」。人们一次又一次的被辣「征服」，吃着吃着也就上瘾了。

辣到受不了怎么办？

面对巨辣面不改色的人很多，但即使他们的「身体也很诚实」，可能控制不住鼻涕、眼泪，甚至辣到头顶冒烟。

这可不是惬意的事情。为不影响体验美食，及时解辣很重要。

如何解辣最有效？许多人下意识地认为应该喝冰镇饮料，其实这并不是最好的办法。

因为辣椒素不溶于水，喝冰水非但并不能中和辣椒素，还会将辣椒素扩散，加剧灼热感。

与冰水一样解辣不太有效的还有啤酒。啤酒的酒精含量偏低，主要成分还是水，没多大解辣的作用。

想要解辣，必须用烈酒，比如伏特加。但众所周知，烈酒有损健康，不建议拿烈酒解辣。

加上烈酒与辣椒素碰撞，辣中加辣，舌头恐怕能炸出花来。

在所有饮品中，甜饮料的解辣效果不错，如果汁、豆奶、乳酸菌饮料。

不过，解辣效果最好的当属牛奶，特别是冷藏过的全脂牛奶。

因为牛奶中的酪蛋白可以将辣椒素「清洗掉」，并同时修复灼伤的消化道上皮黏膜以及缓和感觉神经的受刺激作用。

解辣方法告诉乃们了，小九再多提醒一句，吃辣要控制好度哦。

有句话说的好，吃辣一时爽，菊花火葬场。适度吃辣于健康有好处，但吃太辣，不仅辣菊花，还可能导致拉肚子甚至诱发胃肠道疾病。