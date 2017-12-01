女人一生中，得这种“大病”的几率太高！不是宫颈癌

核心提示：女性的心脏更脆弱，危险因素与男性有一定区别，如女性炎症活跃、血管钙化比男性多，还可能受到贫血困扰等。
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如果有人提到冠心病，那么大家脑海里浮现出了一般是中老年男性患者，他们属于高发疾病人群，但是据有关数据统计，女性患者患心脏病的概率要大于男性，这是怎么回事呢？
原来女性的心脏跟男性相比的要更脆弱，我们只知道宫颈cancer、乳腺cancer等cancer容易找上女性，但是殊不知女性因心血管病die的人数是cancer人数的两倍之多。
四个原因让女性心脏病高发
第一、女性糖尿病患者患心血管疾病的危险过大，在这方面比男性患者更容易出现心梗的意外，
第二、女性，在经期结束会带来一系列的改变，比如血糖上升，血脂粘稠，凝血机制受损，这几种因素叠加都极有可能引发心脏病。
第三、女性吸食二手烟，不少家庭的男性，都有抽烟的习惯，而女性却是香烟的第二受害者，事实上，中国女性的吸烟率并不高，但中国女性却受到二手烟的严重危害。这些因素可能引起心脏病。
第四、女性一般将心脏病出现的症状归为感冒发烧，不予理睬，治疗也不够积极，女患者心脏病会比较晚发现，也就耽误了最佳的治疗时间，往往女性心脏病发作后，救活率也不高了。
那有人就要问了，女性心血管疾病的发病特点跟男性有何不同呢？
男性患者一般发病时胸口会呈现放射性疼痛，而女性只表现为乏力，胸闷、疲倦、恶心，他们往往会将这种症状跟感冒发烧联系起来，甚至有些更年期，妇女还会将这些症状跟更年期发生联系，为此耽误了治疗。
女性心脏病发作时往往不明显，或者是足够明显，但女性却将其不当作一回事，尤其是生产后的女性，更加会忍痛。一些女性，患者还会出现消化不良，胸闷气堵，咽喉肿痛等不良反应。当女性出现这些症状时应及时前往医院确诊。
那么，女性又该如何预防心血管疾病呢？
首先是控制体重，中年妇女往往有一个共性就是肥胖，加强生理锻炼，也就是锻炼我们的心功能，女性经常做家务，散步是不能起到锻炼心脏的作用的，必须锻炼到出汗才有效果。
大多数女性患者反映他们的生活习惯，很多都是饮食偏重口的，吃隔夜菜，很少吃水果，为此我们应该保持均衡的营养，健康的饮食习惯。
女性对待感情比男性敏感，为了避免压力过大，可听舒缓的轻音乐，舒缓心情，学会心理调节。
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