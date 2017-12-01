8个习惯让你拥有“强心脏”！第一个很多人就做不到

核心提示：一个人每天喝5杯或更多咖啡，其患心脏病的几率比不喝者高两倍，且嗜咖啡年限越长，饮量越多，患心脏病的可能性越大。

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越来越多的都市人，随着高压力快节奏的步伐，生活节奏一再地加速再加速，白领一族首当其冲，久坐办公室常盯电脑，成为了他们的家常便饭。三餐不定时，在不知不觉中，形成了不良的饮食习惯。长期如此，将会造成心血管方面的疾病。那么，守护我们的心脏已经变得刻不容缓了，我们又该如何做出调整呢？

一、少喝咖啡

有关数据统计，如果一个人每天饮用超过五杯咖啡，其患心脏病的几率要比不喝咖啡的人高出两倍，而且喝的量越多，喝的时间越长，患心脏病的可能性也就越大。

所以一般我们建议一天控制在2到3杯咖啡，拒绝速溶咖啡，合理的控制饮用咖啡的量。尽量少喝或者不喝咖啡。

二、戒烟酒

众所周知，中国人的饭局少不了喝酒抽烟，而都市白领也少不了应酬，特别是喜欢饭后一支烟，众所周知，饭后我们的胃开始蠕动，如果此时再抽入一根烟的话，会加速胃对烟雾有毒物质的吸收，烟对人的危害也就加剧了，香烟中的有害物质，会更容易进入人体，加重了香烟对人体健康的损害。





三、水果不可当主食

现在的饮食结构跟以往不同，更多的人喜欢少吃多餐，或者是多水果少鱼肉，这本是提倡的生活方式，但是很多人却误将水果当主食，更多的人选择正餐吃水果，因为水果虽然含有多种维生素和微量元素，但是却缺少人体基本需要的蛋白质的补充。

一天的午餐，绝不能仅仅用水果沙拉来对付，水果却不能当成主食。

四、进食要细嚼慢咽

我们的口腔是对食物第一步的加工咬碎，所以在第一步时应该细嚼慢咽，不能囫囵吞枣。

很多都市人由于工作节奏的快，他们的吃饭时间不多，所以选择了大口加速的进食，长期以往容易因进食亢奋而肥胖。

五、食物不能生吃

食物必须加工加热后才能进食。

许多高级白领频繁进食三文鱼，生鱼片，而这些食物中含有大量的寄生虫和致病菌，会使细菌进入我们的身体，损害我们的心脏。





六、按时吃早餐

我们都知道，长期以往不吃早餐的话容易得胆结石。

有科学数据统计，长寿的人的共同特点之一，就是每天按时吃一顿丰富的早餐。

七、少喝浓茶

许多人习惯饭后一杯茶，帮助消去胃中的肥腻，但是往往他们装茶的容器是保温杯。

保温杯泡茶会增加有害物质，破坏茶里面的维生素，长期高温泡茶会破坏茶多酚。

八、多喝水

水是万物之源，多喝水能够排毒养颜，清除体内的有害物质，降低心脏的负担，每天八杯水，健康永伴随。

喝水少，容易导致血液中的黏度增加，造成血栓。加剧心血管疾病，影响新陈代谢。所以我们要多喝水。