明确告诉你：得了高血压不能晨练！最佳运动时间是这个

核心提示：所以在医学上存在“血压晨峰”现象，所以不建议高血压、血管患者进行晨练。最后在每天下午或者晚饭后进行锻炼，具体可以让医生先开“运动处方”，即按患者的体力以及心血管功能状况，帮患者选择运动项目、运动强度、运动时间及运动频率，并提出运动中的注意事项。

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早晨是元气满满的一天，人们都选择在早上的时候晨跑。但是高血压患者并不适宜晨练。你知道为什么吗？





清晨警惕“血压晨峰”

清晨醒前血压快速升高，身体在剧烈运动时血压达到或者接近最高峰。这种现象医学上称之为“血压晨峰”现象。

这也是高血压病人的致命时间，此时运动中病人的交感神经就像打了激素一样处于兴奋时期，心跳加快，血压升高；如果病人一夜身体都没有注入水，就像干渴的大树一样缺少水分，而导致血黏度高。





高血压患者运动要适度

难道高血压、心血管患者就不能做体育锻炼了吗？那倒不是，拥有健康的身体是每个人梦寐以求的。所以建议让医生先开“运动处方”，即按患者的体力以及心血管功能状况提出注意的事项。以自我感觉良好为佳，要量力而行。

同时，还要避免两种情况。一是运动量过大，突然运动会导致大汗淋漓，头晕眼花，胸闷气短疲劳。身体会因为吃不消而导致“短路”。

二是运动量过小，无发热，没有明显的出汗，心率上升率也很低，几分钟内很快恢复的情况下，就像竹篮打水一场空，起不到运动的作用。

所以运动要适度，已经达到自己的运动标准时就结束运动了。





高血压患者运动时应注意下列问题：

(1)运动前应向医师咨询，以确定能否参加运动和体育锻炼，以及运动量的大小等。

(2)根据病人的年龄、性别、体质和高血压的严重程度确定合适的运动量。

(3)早晨5时至上午11时是高血压者可怕的致命时间，故最佳运动时间应在下午或晚饭后，散步也是很好的选择。

(4)避免剧烈的、竞技性体育活动；禁洗冷水浴；不宜在活动后立即洗热水浴；禁在无人监护区游泳：慎做深呼吸和与屏气有关的动作。

(5)若出现胸痛、脚闷、呼吸困难、出冷汗、头晕、恶心、乏力时，应立即停止运动，必要时请医师诊治。

(6)应持之以恒、循序渐进，动作由慢到快、由易到难、由简到繁，逐渐增加运动量和运动时间，切莫急于求成或半途而废。

(7)运动前应做15分钟的热身运动。运动时应携带急救药品，必要时备有救生卡。

(8)高温或寒冷时适当减少运动量，或改变运动项目。