电热毯是取暖“神器”！若不注意这一点，连命都会没了

核心提示：最近在微博上出现一个热门话题“电热毯彻夜开老人容易心肌梗塞”。在寒冷的北方有暖气，南方就只能靠电热毯来取暖。那么，电热毯真的会有这么大风险吗？

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最近在微博上出现一个热门话题“电热毯彻夜开老人容易心肌梗塞”。在寒冷的北方有暖气，南方就只能靠电热毯来取暖。那么，电热毯真的会有这么大风险吗？

御寒“神器”也会要命



许多人的家里有中央空调，但更多数的人，会使用电热毯，它可是抵御严寒的“神器”。不过近几年不时有报导老人因使用电热毯而导致心肌梗塞的案例，这让许多人忐忑不安，如此普通的电热毯居然也会致命？

??心内科医生徐福禄解释说，使用电热??毯确实会有心梗的风险，这主要是因为开得温度太高了。



??被窝环境封闭，如果里面温度过高，身体水分被蒸发，血液浓缩形成血栓，可能诱发心脑血管意外；

??再者，电热毯过热会加速身体新陈代谢，脏器持续处于兴奋状态，从而诱发心梗，原本患有心脑血管病的人尤其要注意。





教你4招，安全使用电热毯

1.电热毯不能和人体直接接触，也不可折叠使用，不能放在易燃易爆的物品旁边，避免发生火灾；

2.电热毯不用时务必要切断电源，以免小孩在没有陪伴下接触触电。也不能在电热毯上放有尖锐的金属物和易燃物；



3.不要彻夜使用，最好在睡前打开??电热毯，等被子暖和了再关上；?





4.电热毯不能在同一位置反复折叠，不然里面的电热丝会发生折断，里面的电流不稳定就会造成火灾，如果电热毯有故障问题，应及时送往维修；

5.如果经常使用电热毯，则应在睡前睡后补充一杯温开水，增加身体的水分，降低血液的粘稠度，以预防心梗的发生。

温馨提醒：冬季是心脑血管病的“高危期”，老人想避开心梗，首先要从生活习惯上着手：睡前泡脚、每天做些有氧运动、戒烟戒酒、规律作息、养成良好的饮食习惯。