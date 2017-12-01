天气再冷，4类人也别用暖宝宝！后果太严重了

核心提示：寒潮来袭，暖宝宝成为女性朋友的保暖神器，一贴上就有热量，你有没有觉得神奇？有没有想过为什么暖宝宝会发热？这是什么原理？暖宝宝会不会存在某些安全隐患？今天小九带你来了解暖宝宝的原理以及注意事项吧！

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寒潮来袭，暖宝宝成为女性朋友的保暖神器，一贴上就有热量，你有没有觉得神奇？有没有想过为什么暖宝宝会发热？这是什么原理？暖宝宝会不会存在某些安全隐患？今天小九带你来了解暖宝宝的原理以及注意事项吧！





暖宝宝为什么会发热？暖宝宝是什么原理？

促使暖宝宝发热的是里边的原料，活性炭、铁粉、水、无机盐等这些的合成的聚合物。当你撕开那一层明胶层的时候，上述的聚合物就跟空气中的氧气产生了作用，便能产生发热的反应。

活性炭

活性炭具有导热的功效，活性炭的氧化过程能成功完成就是因为活性炭能吸附空气中的水分。加热之后的木炭就会膨胀，那么碳原子间就会出现小孔，每一磅活性炭的表面积能够增大到跟6个足球场相同大小，因此这些缝隙是完全能够吸附水分的。

铁粉

铁粉会跟空气中的氧气产生反应，变成氧化铁，那么铁受到腐蚀就会有热量释放出来。释放出来的这些热量就会使得铁粉的温度升高，一般是升高到68摄氏度左右。

氯化钠

很多降雪比较多的城市都会用氯化钠来除冰，我们停放在室外的汽车经常会被氯化钠腐蚀到。在暖宝宝原理这里，氯化钠是能使得铁粉腐蚀的。

蛭石

蛭石是含水的，所以在加热的时候会膨胀，在膨胀的那个过程看上去很像虫子在爬行一样。蛭石的吸水能力是非常强的，而且本身也是很轻的，也不会发生化学反应，这是一种能够防火的很好的材料。

冬天使用暖宝宝要注意哪些问题呢？

暖宝宝一贴就能发热，是女性朋友冬天的保暖神器，简直就是温暖的小太阳，但是也有存在一定安全隐患的，下面跟小九来看看要注意哪些事项吧！





1、暖宝宝不适合长时间在同一个部位上使用，可能会引起烫伤

1）如果你开着电热毯或者其他取暖神器的时候就不能同时贴着暖宝宝了。

2）暖宝宝是不能直接贴在皮肤上的。

3）睡觉的时候不能贴着暖宝宝，如果翻身压迫到就危险了。

4）贴着暖宝宝周围的皮肤如果发生异常状态，就要赶紧取下来。





2、虽然暖宝宝是很好的保暖神器，但并不是每个人都适合的

1）孕妇跟处在备孕的妇女不要使用暖宝宝，会严重影响到胎儿，甚至会胎儿畸形。

2）婴儿、小孩不能使用暖宝宝，因为皮肤娇嫩，很容易烫伤。

3）年老体弱、糖尿病患者、血液循环比较差的人群不能使用暖宝宝，因为这些人群的神经末梢是比较迟钝的。

4）非寒凉体质的人最好不要使用暖宝宝，这样会造成机体的热度过量，会导致身体出现不适的状况。

3、虽然暖宝宝能够产生热量，给你身体带来温暖，但是要注意自己的衣物保暖也要做好，不然没有贴暖宝宝的身体其他部位很容易长冻疮的。

4、暖宝宝要注意放在儿童接触不到的地方，避免撕开内袋，造成意外。