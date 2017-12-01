4种食物“堪比”安眠药，你却一个都不愿意试！

核心提示：现如今，随着人们生活节奏的加快，人身上的压力也越来越大，压力使得很多人饱受睡眠障碍的困扰。根据数据显示，我国成年人失眠率已经达到了38．2％，那应该怎么做才能改善睡眠质量呢？下面我们就来看看。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

现如今，随着人们生活节奏的加快，人身上的压力也越来越大，压力使得很多人饱受睡眠障碍的困扰。根据数据显示，我国成年人失眠率已经达到了38.2%，那应该怎么做才能改善睡眠质量呢？下面我们就来看看。

对于很多失眠的人来说，很大一部分原因是缺钙导致的，因为缺钙不仅会影响到我们大脑神经元的正常代谢，还会使我们大脑皮层长期处于亢奋状态，所以经常性失眠的人在日常生活饮食习惯中需要注意多补充钙。

经常性失眠的人晚饭可以选择多吃些蔬菜，尤其是绿叶蔬菜，因为绿叶蔬菜中含有镁跟钙。主食最好选择杂粮饭，这样能够增加维生素的摄入，其实，我们身体每天钙摄入可耐受最高量是2000毫克，成年人适宜量是800毫克，中老年人群是1000毫克，如果摄入量不够的话，也可以在早晚饭之后服用钙片跟维生素B，钙片每次服用200毫克即可。

可以改善睡眠的食物





1.香蕉

长期服用香蕉可以起到很好的助眠作用，因为香蕉具有安眠的功效，香蕉除了能够平稳血清素和褪黑素之外，还具有能够让肌肉松弛的镁元素，所以失眠的你不妨在睡前来一根香蕉吧。

2.全麦食品

全麦食品中含有丰富的维生素B，维生素B也有着促进睡眠的作用。而且维生素B还能够调节新陈代谢，增强神经系统的功能，在晚上睡觉前可以适当进食一些全麦面包。





3.核桃

我们都知道多吃核桃可以补脑，其实核桃还有一个功效，就是可以缓解神经衰弱、失眠、健忘等症状。因为核桃中含有大量的镁元素，在晚上睡觉前可以适当的吃些核桃来帮助你改善睡眠质量。

4.牛奶

牛奶可以补钙，相信很多人都知道。牛奶中除了含有大量的钙以外，磷、铁、锌等含量也非常丰富，在晚上睡觉前喝一杯热牛奶不仅可以补钙，还可以帮助你改善睡眠质量。