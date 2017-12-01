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一到冬天就手脚冰冷？给你推荐5种食物，告别手脚冰凉

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2017-12-2239健康网
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核心提示：一到冬天就手脚冰凉，那个人是不是你？早晚温度低，不少人在睡前和起床的时候都感觉手足冰冷。手脚冰凉怎么破？下面就为大家来暖一暖。

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一到冬天就手脚冰凉，那个人是不是你？早晚温度低，不少人在睡前和起床的时候都感觉手足冰冷。手脚冰凉怎么破？下面就为大家来暖一暖。

为什么有的人会出现手脚冰冷？

人出现手脚冰冷，主要可能是在受外部寒冷时，大脑发出保持内脏温度的指令，调整血管张力。大脑会将人体中心作为供能的首要选择，血液会优先通过内脏来保持温度，这个时候手足的末梢血管会收缩，血液循环不畅，手足就会有冰冷之感。

那为什么有的人会手脚冰冷，有的人却没有呢？从体制上看，脂肪少、人瘦和肌肉不多的人群更易出现手足冰凉；从生活习惯的角度上来观察，不经常运动和挑食、厌食，以及三餐不定的人更容易出现手足冰凉；从性别上看，女性较之男性更易手足冰冷；从社会情况看，家庭、工作大的人也容易出现手足冰凉。

6招对付手脚冰冷

冬天本来就很冷，再加上手脚冰凉，别提有多难过了。那么，面对手足冰冷该怎么办？缓解冰冷，你可以这样做。


1.多运动、勤甩手

一早起来可以做做运动，比较推荐手足冰冷的女性朋友，运动上可选择健走。健走时双手顺便甩一甩，大概走30分钟，促进气血运行。一早让血液循环和新陈代谢加速，能让一天都充满活力，赶走手足冰冷。

你也可以做20分钟的爬楼梯、原地跳跃等简单动作，达到稍微流汗的程度，有助于强化体温调节能力。此外，工作了40分钟之后，最好能站起来走一走，微运动，工作的时候也可以稍微活动下手指、脚趾，，帮助血液循环。

2.补充维他命E

维他命E能帮助末梢血管扩张，促进血液循环通畅，不过维他命E的效果比较缓慢，需要持续3个月以上才能见效，没有也需要服用210-250IU左右。

3.吃含烟 碱酸食物

烟 碱酸可起稳定神经系统和循环系统的作用，能改善神经紧张、紧张性腹泻、皮肤炎，还可以令末梢血管扩张，对改善手脚冰冷有一定帮助。动物肝脏、蛋、牛奶起士糙米全麦制品、芝麻、香菇、花生、绿豆、咖啡中烟 碱酸的含量都比较丰富。


4.吃坚果胡萝卜

在饮食上可以选择如坚果类的核桃仁、芝麻、松子等；蔬菜类的韭菜、胡萝卜、甘蓝菜、菠菜等；水果类的杏、桃、木瓜等。还有温热性的食物，如牛肉、羊肉、海鲜类、四神、糯米、糙米、黄豆、豆腐、芝麻、红糖等可暖暖身子。

5.常吃温补食物

温补的食物，在冬天吃不仅能暖身子，还可通过补身的效果让手脚不再冰冷。常见的这类食物有人参茶、姜母鸭、桂圆茶、黑芝麻、甜汤圆。

6.吃些辛辣食物

在南方潮湿的地区，人们也习惯通过吃辛辣食物来暖身，促进血液循环，辣椒、胡椒、芥末、大蒜、青葱、咖哩等辛香料，在平时的时候还可以搭配着吃些，如喝汤时多加点胡椒粉；在吃炒面、炒米粉时加点辣椒酱；吃水饺时，配碗酸辣汤等。

需要注意的是，手脚冰冷的人群不管在哪个季节都要避免吃生冷的食物、喝冷饮和冰品。

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