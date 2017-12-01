一个动作会让心血管“奔溃”！得了高血压一定要知道

核心提示：出现严重压力时，人们可以采用深呼吸的方式。人们可以在任何时候练习深呼吸，并不一定是在承受压力时才进行。但高高血压、心血管和脑血管疾病患者，还是不宜进行的好，以确保身体的健康。

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每当我们有压力时，都会深呼吸一口来感叹人生。当然深呼吸对保健有积极作用，是自我放松的最好方法。深呼吸固然有很多对身体有益的好处，但过度深呼吸会导致高血压患者心脑血管收缩而引起身体上的问题。

强烈深呼吸或致心梗

我们都知道每天的呼吸都是吸入氧气、排出二氧化碳。但过度深呼吸会使血液中的二氧化碳就像烟囱上的烟大量排出，这时身体会作出自我调节，使血管口径逐渐缩小，这样就可能引起血压上升。

研究表明，强烈深呼吸会让血管狭窄50%-66%，脑、心、肾等重要器官血流量减少75%-80%。

因此，虽然深呼吸使血液含氧量也增加，但组织器官供氧量却减少了。

然而大脑缺少氧气可引起头晕眼花，还会引起反应能力有所下降。





心血管病患者注意深呼吸强度

高血压就像一个隐形的杀手，只要高血压和冠心病患者稍微不注意深呼吸的强度，就会带来不幸。对待诱因的心绞痛，药物表示“臣妾做不到啊”因为药物是无法治疗的，必须自身的慢慢调整呼吸频率和深度才能恢复正常。

因此，对已患有动脉硬化的情况下，尤其是患有高血压、心血管和脑血管这些疾病患者，均不宜进行深呼吸锻炼，以免发生心脑血管意外。

所以遇到压力时，也不是一定要靠深呼吸来解决问题，建议少点深呼吸多点适度的锻炼或者可以解压的方法。人总可以在绝缝中求生的。





正确的深呼吸方法

深呼吸也讲究技巧，只有正确的深呼吸才能达到保健作用。

1．坐在一张椅子上，两脚整齐平放，并使大腿与地板呈直线平行。将背部躺直，手放在大腿前方。

2．用鼻子进行正常的深呼吸，放松身体，想象着空气进入了腹部。

3．在连续的呼吸中，完全扩张胸部和肺部，感觉胸部正缓慢上升。

4．通过鼻子缓慢地呼气。呼出时间比吸入时间长。

5．呼吸至少一分钟，保持节奏舒缓，不要强求自己。

当我们要面对严重压力时，我们利用适当的深呼吸方式。当然人们可以在任何时候任何地点练习深呼吸，哪怕在面对美食前也可以深呼吸一口的哟，深呼吸也不一定要在我们承受压力时才进行。但患有高血压、心血管和脑血管疾病患者，还是不宜经常进行深呼吸的好，以确保自己身体的健康。