每天一次提肛运动，痔疮想复发都难！男人女人都应该做

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“十男九痔”、“十女十痔”，时值秋冬进补，更是给了痔疮发作的可趁之机。人体的“小菊花”有个叫“肛垫”组织，从30岁开始逐渐衰老，并慢慢下移，这也是为什么成年人容易长痔疮的原因。

在无法抗拒的生理衰老前提下，如果你还有这些不良生活习惯：工作压力大、隔三差五应酬、久坐不动、作息不规律、饮食不节，那么分分钟提早成为“有痔之士”！

医学指导：解放军第458医院结直肠肛门外科主任施章时

对于痔疮，不少人习惯自行乱用药，听信街头小广告，被所谓高科技疗法忽悠，结果痔疮反复甚至加重。

治疗痔疮切莫掉进三个陷阱

陷阱一：手术根治痔疮顽疾

医生正解：痔疮无法根治，“根治”一词对痔疮而言有悖科学。要真正根治痔疮，那得切除肛垫，因为肛垫是痔疮的根源所在，但是人没有了肛垫就会大便失禁。相信没有哪个人愿意成为大便失禁者吧！

痔疮虽然不能根治，但可以通过各种有效的方法控制复发。痔疮复不复发，跟痔疮类型、手术年龄、有无规范治疗密切相关。





比如：环状混合痔，40岁时做手术切除痔疮，那么复发几率小；单纯的混合痔，只切痔疮，没有其他治疗或者患者很年轻，那么痔疮很可能在几年内复发。

大多数患者在第一次规范手术治疗后，同时改变不良生活习惯，都能保持较长时间不复发。治疗治疗讲究综合治疗，个体化治疗，才能有效减少复发。

陷阱二：一次硬化剂注射，内痔永不复发

医生正解：硬化注射疗法没有那么神，也并非所有内痔都适用。

从病情分期来说，一二期的内痔出血，可以采用硬化剂注射，若内痔发展为三四期，则不适合注射，应手术治疗为宜。

很多时候，硬化注射需要与其他方法一起联合使用，比如内痔切除+硬化注射，痔疮套扎+硬化注射，才能取得较好的疗效。

对于有的内痔患者，经硬化注射，有时可以止血半年之久，但并非永远不会复发。

陷阱三：痔疮不要紧，药膏擦擦就能好

医生正解：这种做法常见于年轻人，其实痔疮到了要擦药膏的地步，说明病情至少是二期以上，患者往往出现了肛门肿物脱出、外痔疼痛、肛周瘙痒、肛周脓肿等症状。





但是，这些表现不一定就是痔疮，也不排除性病，比如肛周湿疣。所以还是要上医院检查清楚，以免耽误了病情。

痔疮比较严重，单靠痔疮膏其实难以治好，痔疮的治疗强调综合治疗。

4招预防痔疮冬季复发

第一招：增强锻炼，每天进行1-2次提收肛运动，可以增加血液循环，改善痔疮静脉回流，促进大便顺利排出。这项运动可以在睡前做，每次做3-5分钟。

第二招：最好每天早晨排便，平时有便意不要忍，排便时不要玩手机刷朋友圈，久蹲不起也容易导致痔疮复发。

第三招：便便后及时擦干净“小菊花”，最好用温水清洗“菊花”。

第四招：多吃新鲜蔬菜水果，补充足够的水分，饮食宜清淡，远离烧烤、辛辣刺激食品，减少喝酒。