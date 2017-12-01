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身体出现几个异常信号，说明你的血脂已经很高了！

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2017-12-2539健康网
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核心提示：在这个处处充满了快节奏的社会，最为常见的一种病症就是高血脂，由于高血脂是非常难以被人们察觉的，因此，很多人在毫无知觉的情形下，就已经身患高血脂，由于在患了高血脂之后，你所表现出来的症状并不是非常多，因此很难引起人们的注意，很多人都是通过体检之后，才发现自己有高血脂的，因此提前预防高血脂是非常有必要的。

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在这个快节奏的社会，每个人都在高效率和忙碌中度过，而人们的各种应酬也逐渐增多，这样就导致了很多疾病接踵而至，而最为常见的一种病症就是高血脂。由于高血脂是非常难以被察觉的，因此提前了解高血脂相关知识非常有必要，那么，你知道哪些人群容易患上高血脂，而高血脂又有哪些征兆吗？

容易患高血脂的5种人群

1、饮食和生活习惯不良的人

喜欢暴饮暴食，存在喝酒、抽烟、熬夜等不良习惯，容易导致甘油三酯和总胆固醇升高，引发高血脂。

2、患其他疾病的人

高血脂可能继发于其他疾病，比如高血压、冠心病等，都是潜在的危险因素。

甲状腺功能低下、糖尿病、肾病等疾病如果不能得到很好的控制，也会引发高血脂。

3、长期服用避孕药的人

服用避孕药可以引起脂肪代谢异常，长期服用，也可能会导致高血脂。


4、喜食动物内脏的人

动物内脏中含大量胆固醇，如100克猪脑的含量就高达2000毫克。

100克猪肝中含胆固醇368毫克，也已超过了每日推荐的摄取量。

5、缺少体育锻炼的人

现在年轻人的工作大部分属于脑力劳动，白天连轴转已让上班族精疲力尽，晚上回到家就只想躺床上。

多吃少动，也是诱发高血脂出现的一个原因。

高血脂都有哪些征兆

在出现高血脂之后，很多人身体的关节部位都会出现发黄的现象，有些是黄色的斑点，有些则是条纹或者疹子等，如果出现这些现象，那么身体已经提示你，血脂已经很高了。


其次，高血脂另一个征兆就是，患者非常嗜睡，他们经常处于一种头昏脑胀的状态，甚至在说话时都会睡着，即使在起床后，大脑也经常处于一种不清醒的状态。

高血脂作为现在一种常见的病症，一个显著特点是，如果不及时治疗，就会引发其他多种并发症，因此，如果对这种病症不加理会，就会为身心健康带来非常大的危害，

因此专家建议，一旦发现有高血脂的症状，一定要及时就医，并合理调整自己的生活，才能早日康复！

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