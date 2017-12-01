长期吃这4种早餐，真的是“找病”！可惜你没意识到

核心提示：常言说：“早餐要吃好”，说的就是早餐的重要性，不过随着生活节奏的加快，很多的上班族的早餐就是凑合甚至不吃。长时间的不吃早餐这种不健康的习惯会大大地增加心脑血管、患上肥胖等疾病的几率。早餐不仅要吃，而且要吃好，才能保证一天的营养需求，让身体更健康。那么，早餐如何吃更健康，吃早餐的禁忌有哪些呢
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常言说：“早餐要吃好”，说的就是早餐的重要性，不过随着生活节奏的加快，很多上班族的早餐就是凑合甚至不吃。长时间不吃早餐这种不健康的习惯会大大地增加心脑血管、患上肥胖等疾病的几率。早餐不仅要吃，而且要吃好，才能保证一天的营养需求，让身体更健康。那么，早餐如何吃更健康，吃早餐的禁忌有哪些。
1.禁忌早上一起床就吃早餐
很多上班族因为上班赶时间，家里距离工作的地方路程远，所以清早五六点起床后就马上开始吃早餐。其实这种早餐吃得太早的情况，并不会及时的补充身体所需的营养和热量，还可能会误伤肠胃，对健康无益。
专家解释说，当人在夜晚睡进入睡眠状态的时候，人体大部分的器官也都进入了休息的状态。但人体的消化器官由于需要消化吸收晚上的食物，一般要工作到凌晨之后才能进入休息。
如果第二天，早餐吃得太早的话，是会影响到消化器官的休息，时间长了的话，会损害肠胃功能。
2.禁忌用鸡蛋加牛奶来代替早餐的主食
鸡蛋和牛奶是很多人早餐上面必不可少的食物，但是这两种食物的搭配是不科学的。
早上的时候人体需要碳水化合物来补充能量，牛奶和鸡蛋虽然是富含高蛋白，不过它们提供的这些优质蛋白是用来供给身体结构的，不能给身体提供足够能量。
如果是早上用鸡蛋和牛奶来代替早餐的话，人会很快感觉到饥饿，对肠胃功能会有影响，也会对工作或是学习效率造成影响，尤其是儿童。
3.禁忌油条加豆浆作为早餐
国内传统的早餐就是油条加豆浆，很多人都习惯并且喜欢这样的搭配，但是这样的搭配却并不是健康的。
经过高温油炸的油条，不仅营养素被迫害，而且也会产生致cancer物质，不利于人体健康。
油条和其他的油炸食物本身也是属于热量高、油脂偏高的食物，早上吃的话不容易消化。豆浆属于中脂性食品，在和油条搭配的话，油脂明显超标，不适合长期食用。
4.早餐不宜吃的过于营养丰盛
很多人意识到了早餐的重要性，所以在日常生活中对早餐的准备就非常用心，反而导致早餐过于丰盛。大量的食物富含高蛋白、高热量、高脂肪，这些食物的摄入只会增加胃肠道的负担，对身体弊大于利。长期这样的超过胃肠消化功能的早餐反而会让人的消化功能下降，导致胃肠疾病，可能还会引起肥胖。
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