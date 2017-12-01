糖尿病运动后出现3种感觉，对血糖有益无害！

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运动是糖尿病治疗的“五驾马车”之一！糖尿病患者坚持运动，可以降血糖、减肥，增加人体对胰岛素的敏感性，改善心肺功能，还有助于预防糖尿病并发症。

糖尿病防治指南明确指出，糖尿病人群每个星期最少应该进行150分钟的中等强度运动。这个笼统的数字，让不少“糖友”不知道该怎么做？

医学指导：南方医科大学南方医院内分泌代谢科主任薛耀明教授

把运动当吃饭，一口一口吃才健康

一个星期运动150分钟，那么分到每天来说，糖尿病患者可以运动30分钟。生命在于运动，有时运动多一点或少一点都没关系，每天30-60分钟对糖尿病患者来说都可以。





中等强度运动，主要看3点感觉

中等强度是以运动后心率达到多少来定，这对普通人来说太复杂。像平时进行的散步、骑自行车、慢跑、一般的广场舞、爬山等运动项目，都属于中等强度运动。

有个简单的判断方法：你如果在运动后感觉微微出汗，皮肤有点发热，气有点喘，说明达到了中等运动强度，这对糖尿病患者来说是比较合适的。

得了糖尿病，不建议进行激烈运动，比如羽毛球、网球这种对抗性运动，强度是非常大的。





饭后60-90分钟，是运动最佳时机

运动要天天做，但什么时候运动对糖尿病最有利呢？提醒大家，抓住饭后的60-90分钟，这是糖尿病患者运动的黄金时间。

理由是：饭后60分钟刚好达到人体胃肠道消化吸收的高峰期，大部分血液在这个时候都集中到胃肠道了，所以此时运动容易导致肚子痛。吃完饭60-90分钟，消化的高峰期已经过去了，这时运动对胃肠道的影响小。并且，这个时间点运动，不那么容易引起低血糖。