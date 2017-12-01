糖尿病运动后出现3种感觉，对血糖有益无害！

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
运动是糖尿病治疗的“五驾马车”之一！糖尿病患者坚持运动，可以降血糖、减肥，增加人体对胰岛素的敏感性，改善心肺功能，还有助于预防糖尿病并发症。
糖尿病防治指南明确指出，糖尿病人群每个星期最少应该进行150分钟的中等强度运动。这个笼统的数字，让不少“糖友”不知道该怎么做？
医学指导：南方医科大学南方医院内分泌代谢科主任薛耀明教授
把运动当吃饭，一口一口吃才健康
一个星期运动150分钟，那么分到每天来说，糖尿病患者可以运动30分钟。生命在于运动，有时运动多一点或少一点都没关系，每天30-60分钟对糖尿病患者来说都可以。
中等强度运动，主要看3点感觉
中等强度是以运动后心率达到多少来定，这对普通人来说太复杂。像平时进行的散步、骑自行车、慢跑、一般的广场舞、爬山等运动项目，都属于中等强度运动。
有个简单的判断方法：你如果在运动后感觉微微出汗，皮肤有点发热，气有点喘，说明达到了中等运动强度，这对糖尿病患者来说是比较合适的。
得了糖尿病，不建议进行激烈运动，比如羽毛球、网球这种对抗性运动，强度是非常大的。
饭后60-90分钟，是运动最佳时机
运动要天天做，但什么时候运动对糖尿病最有利呢？提醒大家，抓住饭后的60-90分钟，这是糖尿病患者运动的黄金时间。
理由是：饭后60分钟刚好达到人体胃肠道消化吸收的高峰期，大部分血液在这个时候都集中到胃肠道了，所以此时运动容易导致肚子痛。吃完饭60-90分钟，消化的高峰期已经过去了，这时运动对胃肠道的影响小。并且，这个时间点运动，不那么容易引起低血糖。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。详情...
不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
女人阴毛稀疏是怎么回事？阴毛稀疏可能是这些原因引…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]