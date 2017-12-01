你的糖尿病为什么一直拖？这5个信号提醒你很久了！

核心提示： 随着时代的进步，慢性病的发病率越来越高，尤其是三高患者。我们可以发现，身边患糖尿病的人数逐渐增多。糖尿病看似不是很严重的疾病，但是它所带来的后遗症不容小觑，所以我们应该防患于未然，在疾病早期就加以控制。今天小编就来给大家简单的介绍糖尿病早期的五大症状。

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随着时代的进步，慢性病的发病率越来越高，尤其是三高患者。我们可以发现，身边患糖尿病的人数逐渐增多。糖尿病看似不是很严重的疾病，但是它所带来的后遗症不容小觑，所以我们应该防患于未然，在疾病早期就加以控制。今天小编就来给大家简单的介绍糖尿病早期的五大症状。

糖尿病早期的五大征兆

1、多尿

早期的典型症状之一就是多尿。这是因为自身的生理保护机制造成的。

当体内的葡萄糖含量过高时，血糖浓度就会上升，机体为了控制血糖浓度，不得不通过泌尿系统把多余的糖分排出体外，所以糖尿病患者往往会有多尿的症状。

2、口渴

多尿症状带来的第二症状就是口渴，多饮。

通过上述多尿症状我们可以知道，尿量多了，体内水分自然而然就少了，缺水就会刺激神经中枢，让患者有饮水的冲动。此时喝水也应该注意，不要喝含糖饮料，以免加重病情。





3、体重略减轻

我们会发现大多数糖尿病患者都有超重的现象，所以一些人就不把体重减轻的当做糖尿病的表现，其实这种想法是错误的。

因为糖尿病患者的新陈代谢加快，同时有多尿的表现，体重自然就会下降。

4、虚弱和饥饿感

糖尿病患者之所以会患该疾病是因为自身的血糖调节机制出了问题，所以即使吃了含大量碳水化合物的食品，体内大量分泌的胰岛素就会降血糖，使人感到虚弱饥饿眩晕，想要进食更多，这样的恶性循环一步步的加重了病情。

5、持续疲劳感

糖尿病患者的早期重要征兆之一就是持续疲劳。

上述的饥饿和虚弱感也可以解释这种现象，机体不能很好的摄入控制能量，使机体产生疲惫感。





糖尿病早期如何治疗

糖尿病患者必须严格的控制自己的饮食，在水果上最好选择像火龙果，杨桃，无花果，山楂等低糖水果，而不是像香蕉，蜜饯，荔枝等的高糖食物。

在蔬菜选择上，最好吃一些有降血糖作用的茼蒿，南瓜，苦瓜，韭菜，蘑菇，黄瓜，油菜等，但在烹调时注意不要加过多的盐和油。

在主食方面，最好少吃精米等精细食物，因为容易消化，可在短时间内升高血糖，最好选择粗粮，同时，摄入少量的优质蛋白来维持机体需要。

上述就是小编给大家介绍的有关糖尿病的知识，希望大家都能从中学到一些并注意自己的身体，保证让自己健健康康的生活。