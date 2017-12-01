糖尿病不能吃水果？可以吃，但有4个前提！

核心提示：糖尿病患者的饮食要控制热量的摄入，很多糖尿病患者认为水果中所含的糖分比较多，所以不宜吃水果，但其实不同的水果含糖量不同，患者在合理控制血糖的情况下有些水果还是可以吃的，那么哪些水果糖尿病患者可以吃呢？

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糖尿病患者的饮食要控制热量的摄入，很多糖尿病患者认为水果中所含的糖分比较多，所以不宜吃水果，但其实不同的水果含糖量不同，患者在合理控制血糖的情况下有些水果还是可以吃的，那么哪些水果糖尿病患者可以吃呢？

糖尿病患者吃水果需注意的四个原则

1、想吃水果，得控制血糖浓度

想吃水果得先测血糖，空腹血糖的测量值应该在140mg/dl（7.8mmol/L）以下，餐后2小时血糖不能超过180mg/dl(10mmol/L)，糖化血红蛋白的值应该控制在7.5%以下，而且血糖不会经常性的有大的波动。





2、吃水果的时间

想吃水果可以选择在两次正餐中间食用，比如上午10点或下午3点就可以，作为加餐食物，也可以在睡前一小时吃。

间断性的摄入可以避免一次性摄入过多的碳水化合物以防胰腺负荷过大。糖尿病患者一般不建议在餐前或餐后吃水果，会引起血糖波动。

3、吃水果的数量

如果想吃水果就得根据食物等值交换方法计算得相应的减少主食的量，才能保证每天摄入的热量保持不变。





因此根据水果对血糖的影响，每天可以吃大概200克的水果，这样的话应该减少半两的主食。

4、水果的选择

很多患者认为“不甜”的水果糖分就不高，可多吃。

但其实，水果不管是什么味道，它都是由一些葡萄糖和果糖构成的，因此不能以它的酸甜度来衡量葡萄糖果糖的含量。

当然，糖尿病患者吃的水果应该是低升糖类或者含糖量低的水果以维持血糖的温度。

糖友吃水果首选以下三种

1、苹果

因为人体吸收苹果中含有的糖分比较缓慢而均匀，所以吃苹果可以降低血糖，特别是餐后血糖。





2、无花果

无花果有助消化，促进食欲的作用。

其中的一些脂类，对糖尿病患者出现的并发症便秘有一定的缓解。

另外无花果的一些酶如脂肪酶、水解酶，可以分解脂肪，减少脂肪在血管中的沉积，还有利于稳定血压。

3、橙子

橙子中的橙皮苷、柠檬酸、苹果酸、琥珀酸、果胶和维生素等营养成分，对毛细血管的弹性有很大的作用，有利于使血中的胆固醇降低，在一定程度上还能预防高血压，防止动脉硬化。

而且对一些血管疾病即糖尿病引起的并发症大有好处。

另外橙子中的维生素P，有保护血管的作用，可以预防糖尿病造成的视网膜出血。

以上就是关于糖尿病患者能吃的水果的相关介绍，糖尿病患者可以吃的水果远不止上面的三种，柚子山楂梨桃子也是可以吃的，但是不同的糖尿病患者的耐糖量不同，水果中的葡萄糖果糖也不一样，最主要的还是需要监测血糖，控制摄入量。