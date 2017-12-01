查出脂肪肝，真的不用吃药！多吃一种粗粮就够了

核心提示：随着社会的不断变化，现在很多病变都越来越朝着年轻化的方向发展。尤其是现在的年轻人应酬比较多、工作比较忙、压力也很大，得脂肪肝的几率也越来越高。

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随着社会的不断变化，现在很多病变都朝着年轻化方向发展。尤其是现在的年轻人应酬比较多、工作比较忙、压力也很大，得脂肪肝的几率也越来越高。那什么是脂肪肝呢？我们又该如何调理脂肪肝？下面小编就为大家介绍。

脂肪肝是什么？

脂肪肝是一种肝脏脂肪性变，肝内脂肪含量超过肝重量的5%，即为脂肪肝。

种类有饮酒、超重、营养过剩等导致的慢性脂肪肝，而妊娠、糖尿病、营养不良等原因也会诱发该疾病。

由于现在生活水平大幅度提高，饮食结构发生转变，得脂肪肝的人越来越多，发病人群也趋于年轻化。

脂肪肝虽为良性病变，但其纤维化发生率有25%，一小部分人可转为肝硬化。

如能早期预防治疗，可阻止脂肪肝的进一步发展，甚至使其逆转。

得了脂肪肝，饮食很关键

那么得了脂肪肝之后，应该如何饮食才是正确的呢？有哪些饮食禁忌？

2种食物适合脂肪肝患者

一般得了脂肪肝的患者，通常是因为体内的脂肪含量过高，那么这个时候我们就应该吃一些时令的新鲜水果，吃一点能够帮助肝脏代谢的食物和一些富含维生素和微量元素的食物。

比如，医生建议患者可以食用燕麦和牛奶。这是因为燕麦等食物中的亚油酸，这种亚油酸能够帮助人体降低胆固醇、亚油三脂。

而牛奶里面还有较多的钙质，换句话说就是不仅能够补充足够的钙质还能能够抑制人体胆固醇的吸收。

这两种食物我们建议可以一同食用，每天早上用牛奶煮燕麦，不仅美味而且还更加健康。

像是没有得脂肪肝的患者，想要预防脂肪肝的话这种饮食也是很推荐大家试试的，既营养美味还降低了患脂肪肝的概率。

脂肪是脂肪肝患者大敌

前面说到患上脂肪肝，是因为日常的脂肪摄入过量，那么脂肪肝患者就要注意脂肪的摄入量。

专家建议，尽量的少吃肥肉、油炸食品、动物内脏，这三类食物通常都含有高脂肪、高能量、高胆固醇。这样不仅对健康无益，而且还会加重脂肪肝的并发症状。

脂肪肝患者因为身体需要调整，机体需要恢复，这个时候应该杜绝刺激性食物的摄入，太辣太冷的食物尽量少食。

通过以上的介绍和说明，我们大概知道了脂肪肝这种疾病是如何产生，以及日常饮食应该如何调整。相信各位患者做到了能够及早的进行治疗，并且严格的按照医生的嘱咐调整作息，肝脏恢复正常是迟早的事情。