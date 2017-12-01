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提醒：一种脂肪肝最容易逆转，可惜你没发现！

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2017-12-2639健康网
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核心提示：肝癌，在我国是仅次于肺癌、唯爱、食道癌的恶性肿瘤疾病，严重的威胁了人的生命和健康。肝癌的发病与黄曲霉素、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、肝硬化、嗜酒、遗传因素、饮水污染等因素有关。由此可见，脂肪肝距离肝癌并不十分遥远，如果是饮酒引起的脂肪肝患者就一定更要注意，一定积极参与治疗，避免疾病发展到肝癌。

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随着人们生活状况的改善，脂肪肝发病率不断在提升，发病年龄也是不断年轻化。虽然情况较轻的脂肪肝患者一般没有明显症状，但重度脂肪肝患者病情会比较凶猛。那么脂肪肝会有多严重，脂肪肝会不会发展成肝cancer？今天我们就来介绍下脂肪肝的危害，以及脂肪肝离肝cancer有多远。

怎么才算脂肪肝？

何谓脂肪肝？在正常人的肝脏组织中是含有少量脂肪的，这些脂肪包括甘油三酯、胆固醇、磷脂以及糖脂等。当这些脂肪的重量达到肝脏的3%-5%的时候是正常的情况。

但如果肝脏内的脂肪超过了肝脏重量的5%或者在组织学上，肝细胞50%以上开始有脂肪变性的时候，就是脂肪肝。

脂肪肝离肝硬化有多远？

脂肪肝已成为继病毒性肝炎之后的第二大肝病了，威胁着人体的健康。脂肪肝其实并不是一种独立的疾病，它其实只是一种常见的肝脏病例的改变。一般长期大量饮酒就比较容易患上脂肪肝，如果不能及时的发现并进行对应治疗的话，酒精性脂肪肝就会演变成肝硬化。


当然，不仅仅是酒精性脂肪肝有转化成脂肪肝的可能，其他类型的脂肪肝也有转变成肝硬化的可能。

因此，酒精性肝硬化以及肥胖性肝硬化患者一定要对饮食和生活习惯做出合理的调整，避免疾病的严重化发展。虽然说戒酒和减肥并不能在短时间内完成，但是一定要开始实施相应措施，以防脂肪肝往更严重的方向发展。

根据很多临床病理记录来看，发展成酒精性脂肪肝的最低时限为5年左右，从脂肪肝到引起肝硬化的时间最低是10-15年左右。但是在小于上面说的时间内发生酒精性脂肪肝和肝硬化的人群也是存在的。


脂肪肝一定会发展成肝硬化吗？

此外，非酒精性脂肪肝是通过饮食的合适调整和治疗能得到逆转的，并且非酒精性脂肪肝发展成肝纤维化或肝硬化的几率要比酒精性脂肪肝低很多。

非酒精性脂肪肝的病程进展是相对比较缓慢的，通过及时治疗和合理调养，是不会发生肝硬化或是肝功能衰竭的。

根据临床统计数据来看，非酒精性脂肪肝患者中有约25%的患者会是同时合并肝纤维化，8%-15%的患者可能会引发肝硬化。

确诊非酒精性的肝硬化之后，不能因为这些情况放松对疾病的治疗和注意，还是需要及时的就医治疗，避免疾病严重化，进展为肝cancer

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