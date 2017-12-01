锻炼甩掉脂肪肝，完全可以！但这才是最佳时间

核心提示：预防脂肪肝的发生，是一项需要持续进行的长期工程，只有坚持，才能远离脂肪肝疾病的危害。高血压高血脂，高血糖是脂肪肝的基础病，而要远离三高，首先要做到饮食清淡，重盐重糖重脂肪是绝对不行的。

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据目前有效数据统计，我国患脂肪肝人数约达2.5亿，也就是每8个人里面至少有1个人存在脂肪肝基础病，每10个成年人就有2个患脂肪肝，在农村和城市居民的比较中，农村居民患脂肪肝die率增加速度远远高于城市居民，其中，男性患脂肪肝die率均要高于女性患者，脂肪肝病来如山倒，以迅雷不及掩耳之势的速度弥漫开，我们又该如何做好预防呢？

预防脂肪肝有八步

1.饮食要均衡

脂肪肝患者往往是那些挑食的，吃饭只吃肉，不吃菜，肉菜搭配不合理，爱吃垃圾食品和碳水化合物的人群患脂肪肝的几率要高于那些健康饮食的人，城市人经常性的吃外卖和方便面等罐头食品，这些含防腐剂的量是非常可怕的，不但会引起脂肪肝，还可能会引发cancer。

2.多做户外运动

人类需要氧气才得以生存，心脏也一样，健康而适量的有氧运动可以增强肝功能，锻炼肝脏的能力，城市人最好每周去一次郊外，呼吸新鲜的氧气，而不是呆在雾霾大的城市里。郊外踏青是非常好的选择。





3.饮食要清淡

高血压高血脂，高血糖是脂肪肝的基础病，而要远离三高，首先要做到饮食清淡，重盐重糖重脂肪是绝对不行的，长期的高盐会加大血管的脆性，更容易会发生脂肪肝并发症的意外。

4.控制体重

正确的饮食习惯应该是早餐要吃好，午餐要吃饱，晚餐要吃少，肥胖是导致脂肪肝的重要原因之一，只有控制好我们的体重，才能控制我们的人生。

5.身体不适要及时问诊

如果平时经常出现了恶心、呕吐时，就要注意了，应该向专业医护人士求助咨询，确定病因，早发现早治疗。





6.保持充足的睡眠

每人夜间至少要有3个小时的深度睡眠，成年人的睡眠时间要控制在8-9个小时，只有彻夜的休息才能保持新的一天的充沛活力，合理的休息也是为了减压，使肝脏免受意外。

7.保持愉悦的心情

对负能量糟糕的事情，要学会积极的面对和处理，合理的安排好工作和生活，不要把工作上的不良情绪带到生活中，也不要因为工作量而忽视了自己的身体状况，身体是不能透支的，尤其是不能熬夜，才能减少患脂肪肝的风险。

8.把握好运动时间

有些城市人喜欢在早晨锻炼，但其实最好的锻炼时间是在夜晚，特别是晚餐后出来散散步是极好的，晚餐后正是植物的呼吸作用的时间，氧气被释放，二氧化碳被吸收，选择此时进行，健康而适量的运动是理智的，但是睡前千万要避免剧烈运动，防止对肝脏造成不良的影响。

以上就是八个有效预防脂肪肝的措施，你学会了吗？