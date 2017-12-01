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这8件事把你往肝硬化推！趁年轻，能改的快改！

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2017-12-2539健康网
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核心提示：肝硬化是由一种或者多种原因引起的进行性慢性肝病，早期一般多无明显症状，后期因某些因素的改变，常以肝功能减退以及门静脉高压为显著特征，但是这两者的具体有哪些表现，想必大家不是很清楚，下面我们一起来看看引起肝硬化的诱因有哪些？会有哪些症状？

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肝硬化是由一种或者多种原因引起的进行性慢性肝病，早期一般多无明显症状，后期因某些因素的改变，常以肝功能减退以及门静脉高压为显著特征，但是这两者的具体有哪些表现，想必大家不是很清楚，下面我们一起来看看引起肝硬化的诱因有哪些？会有哪些症状？

引起肝硬化的八大诱因

1、病毒性肝炎

病毒性肝炎在我国目前是最主要的引起肝硬化的疾病，其中乙型肝炎病毒感染最为常见，再者就是感染丙型肝炎病毒。病毒性肝炎变成肝硬化，最短几个月，最长可以达数十年。

2、循环障碍

如果心脏功能不全等心脏疾病，或者肝静脉和下腔静脉梗阻会使得肝脏处于淤血状态，肝细胞发生变性甚至有纤维化改变，最后就可能发展成淤血型肝硬化。

3、酒精

长期大量饮酒会使得肝脏受到损害导致肝硬化，要注意的是，会喝酒的女性与男性相比，更容易患上酒精性肝病

4、胆汁淤积

如果胆内或者外胆道出现梗阻，使得胆汁一直在淤积，都有可能发展成胆汁性肝硬化


5、药物或者化学毒物

有些治疗心脏疾病以及其他疾病的药物会对肝有很大的损害，或者接触磷砷等化学毒物，长期服用药物或者接触有害物质都可能导致中毒性肝炎，最终发展成肝硬化。

6、寄生虫感染

常见的会引起肝病的寄生虫有血吸虫和华支睾吸虫。

7、遗传和代谢性疾病

因为遗传或者缺失某些酶，比如铜代谢紊乱、血色病会使得机体的一些代谢产物堆积在肝脏，最后导致肝细胞坏die。

8、营养障碍

随着生活条件的变好，导致饮食结构发生变化，膳食不均衡导致消化吸收不良，引起糖尿病肥胖，导致患有脂肪肝，最后发展成肝硬化。


肝硬化的症状表现有哪些？

当肝脏处于代偿期时，一般多无症状或症状较轻。可能有间歇性的腹部不适，吃不下东西，腹泻，消化不良，乏力等症状。这些症状多发生在劳累后，过度精神紧张或者有其他的疾病。所以在休息后或者吃药就能暂时缓解。

症状较明显时，肝脏处于失代偿期，主要有肝功能减退和门静脉高压两类表现。

1、会有消化吸收不良症状，常常表现为食欲减退、恶心、厌食、腹胀腹泻，可能会有低热。

2、尿色深，皮肤巩膜黄染，皮肤黏膜可见瘀点，可发现牙龈及鼻腔出血。

3、精神不佳，面色黑黄，消瘦，会出现蜘蛛痣或者肝掌。

4、男性患者性欲可能会减退，乳房会发育，睾丸发生萎缩等，而女性患者可能会出现月经不调甚至闭经，难以怀孕。

5、有腹水，下肢水肿，肝脾肿大等症状。

防止诱因的发生，尽早发现症状早诊断早点采取应对措施，你才能远离肝硬化。

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