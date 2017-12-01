这8件事把你往肝硬化推！趁年轻，能改的快改！

核心提示：肝硬化是由一种或者多种原因引起的进行性慢性肝病，早期一般多无明显症状，后期因某些因素的改变，常以肝功能减退以及门静脉高压为显著特征，但是这两者的具体有哪些表现，想必大家不是很清楚，下面我们一起来看看引起肝硬化的诱因有哪些？会有哪些症状？
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肝硬化是由一种或者多种原因引起的进行性慢性肝病，早期一般多无明显症状，后期因某些因素的改变，常以肝功能减退以及门静脉高压为显著特征，但是这两者的具体有哪些表现，想必大家不是很清楚，下面我们一起来看看引起肝硬化的诱因有哪些？会有哪些症状？
引起肝硬化的八大诱因
1、病毒性肝炎
病毒性肝炎在我国目前是最主要的引起肝硬化的疾病，其中乙型肝炎病毒感染最为常见，再者就是感染丙型肝炎病毒。病毒性肝炎变成肝硬化，最短几个月，最长可以达数十年。
2、循环障碍
如果心脏功能不全等心脏疾病，或者肝静脉和下腔静脉梗阻会使得肝脏处于淤血状态，肝细胞发生变性甚至有纤维化改变，最后就可能发展成淤血型肝硬化。
3、酒精
长期大量饮酒会使得肝脏受到损害导致肝硬化，要注意的是，会喝酒的女性与男性相比，更容易患上酒精性肝病。
4、胆汁淤积
如果胆内或者外胆道出现梗阻，使得胆汁一直在淤积，都有可能发展成胆汁性肝硬化。
5、药物或者化学毒物
有些治疗心脏疾病以及其他疾病的药物会对肝有很大的损害，或者接触磷砷等化学毒物，长期服用药物或者接触有害物质都可能导致中毒性肝炎，最终发展成肝硬化。
6、寄生虫感染
常见的会引起肝病的寄生虫有血吸虫和华支睾吸虫。
7、遗传和代谢性疾病
因为遗传或者缺失某些酶，比如铜代谢紊乱、血色病会使得机体的一些代谢产物堆积在肝脏，最后导致肝细胞坏die。
8、营养障碍
随着生活条件的变好，导致饮食结构发生变化，膳食不均衡导致消化吸收不良，引起糖尿病肥胖，导致患有脂肪肝，最后发展成肝硬化。
肝硬化的症状表现有哪些？
当肝脏处于代偿期时，一般多无症状或症状较轻。可能有间歇性的腹部不适，吃不下东西，腹泻，消化不良，乏力等症状。这些症状多发生在劳累后，过度精神紧张或者有其他的疾病。所以在休息后或者吃药就能暂时缓解。
症状较明显时，肝脏处于失代偿期，主要有肝功能减退和门静脉高压两类表现。
1、会有消化吸收不良症状，常常表现为食欲减退、恶心、厌食、腹胀腹泻，可能会有低热。
2、尿色深，皮肤巩膜黄染，皮肤黏膜可见瘀点，可发现牙龈及鼻腔出血。
3、精神不佳，面色黑黄，消瘦，会出现蜘蛛痣或者肝掌。
4、男性患者性欲可能会减退，乳房会发育，睾丸发生萎缩等，而女性患者可能会出现月经不调甚至闭经，难以怀孕。
5、有腹水，下肢水肿，肝脾肿大等症状。
防止诱因的发生，尽早发现症状早诊断早点采取应对措施，你才能远离肝硬化。
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